ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 27,3% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Απρίλιο

Εκρηκτική αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα το πρώτο τετράμηνο του έτους δείχνουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σημειώθηκε αύξηση 41,8% στις ιδιωτικές οικοδομικές άδειες και 40,2% στην επιφάνεια.

Η μεγαλύτερη αύξηση σε όρους οικοδομικής επιφάνειας καταγράφεται στα νησιά του Ιονίου με 116,6%, και ακολουθούν η Ήπειρος με 102,2% και η Κρήτη με 87,6%.

Το α' τετράμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση κατά 41,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,2% στην επιφάνεια και κατά 26,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023.

Αύξηση 27,3% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας μόνο τον Απρίλιο, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.798 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 604.732 m2 επιφάνειας και 2.565.475 m3 όγκου. Παρουσιάστηκε αύξηση κατά 40,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 39,4% στην επιφάνεια και κατά 27,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

