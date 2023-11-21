Κατατέθηκε στη Βουλή το οριστικό σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2024, από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη.

Κυρίαρχο στοιχείο του νέου προϋπολογισμού είναι η πρόβλεψη για αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια, μία αύξηση που κατά μέσο όρο θα είναι 1.476 ευρώ σε ετήσια βάση.

Αυξήσεις στις αποδοχές τους θα δουν επίσης και οι συνταξιούχοι κατά περίπου 3,05%, ενώ μισθωτοί και συνταξιούχοι με παιδιά θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση φόρου λόγω αύξησης του αφορολογήτου ορίου κατά 1.000 ευρώ που μεταφράζεται με αύξηση των καθαρών αποδοχών.

Στο περιεχόμενο του νέου προϋπολογισμού θα συμπεριληφθεί το κονδύλι ύψους 352 εκατ. ευρώ που αφορά το «επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης» για τα ευάλωτα νοικοκυριά που ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη και θα χορηγηθεί τον Δεκέμβριο σε 2,3 εκατ. ενώ οι δαπάνες του προϋπολογισμού σε ευαίσθητους τομείς, όπως η υγεία και η παιδεία, θα ενισχυθούν από τα έσοδα που προβλέπονται από τα νέα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Στους κερδισμένους και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους από φυσικές καταστροφές θα κερδίσουν έκπτωση 10% στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Ο προϋπολογισμός του 2024, ενσωματώνει μόνιμες φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ για πάνω από 3 εκατ. νοικοκυριά ενώ η πρόβλεψη περί πρωτογενούς πλεονάσματος διαμορφώνεται στο 2,1% του ΑΕΠ έναντι 1,1% στον προϋπολογισμό του 2023.

Τέλος σύμφωνα με πληροφορίες μονιμοποιείται το μέτρο των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε μεταφορές (πλην ταξί), το τουριστικό πακέτο, τα γυμναστήρια, τις σχολές χορού, τα εισιτήρια σε θέατρα και κινηματογράφους, ενώ διατηρείται για ένα ακόμη 6μηνο έως τέλος Ιουνίου 2024 ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε καφέ και ταξί.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,9% για το 2024 με αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% και υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ.

Το 2023 ο ρυθμός ανάπτυξης θα φτάσει στο 2,4% (από 2,3% που προέβλεπε το προσχέδιο). Παράλληλα, με πληθωρισμό 4,1% θα κλείσει η φετινή χρονιά για να υποχωρήσει στο 2,6% το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.