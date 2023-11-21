Λογαριασμός
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 203,76 μονάδων (+0,58%), στις 35.151,04 μονάδες.

Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσε το άλμα της μετοχής του τεχνολογικού κολοσσού Microsoft.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με οριακή άνοδο 159,05 μονάδων (+1,13%), στις 14.284,53 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 33,36 μονάδων (+0,74%), στις 4.547,38 μονάδες.

