Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια η Ελλάδα - Που οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Την τρίτη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωζώνη σε μηνιαία βάση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Ο πληθωρισμός στη χώρα «προσγειώθηκε» στο 2,9%, πολύ κοντά στον κοινοτικό μέσο όρο που ήταν στο 2,4%.

Δεν είμαστε ούτε μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό , ούτε σε αυτές με τον υψηλότερο αλλά κάπου στη μέση.

Για την ακρίβεια 13η στους 25.

Η εικόνα όμως με τον πληθωρισμό τροφίμων είναι αποκαρδιωτική. Η Ελλάδα έκλεισε τον Νοέμβριο με τον δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στο 8,8% 2,2 μονάδες ψηλότερα από μέσο όρο της Ευρωζώνης που έκλεισε στο 6,6%, Μόνο στην Ισπανία οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν περισσότερο.

Η επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα που απαρτίζουν τον δείκτη τροφίμων της Eurostat δείχνει ότι τον Νοέμβριο η Ελλάδα στις 19 από τις 26 κατηγορίες οι ανατιμήσεις ήταν μεγαλύτερες από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

Στα κρέατα η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη πίσω μόνο από Βουλγαρία και Λιθουανία. Και στις 5 κατηγορίες κρεάτων οι αυξήσεις στην Ελλάδα είναι στην καλύτερη περίπτωση διπλάσιες από τον κοινοτικό μέσο όρο :



Ελλάδα Ευρωζώνη

Βοδινό 7,9% 4%

Χοιρινό 14,4% 7,3%

Αρνί-Κατσίκι 7,2% 5,5%

Ψάρια-Θαλασσινά 9,5% 5,8%

Πουλερικά 2,9% 0,2%

Στο βοδινό που η διαφορά είναι σχεδόν διπλάσια η χώρα μας σημειώνει την 3η μεγαλύτερη αύξηση της τιμής πίσω από Λιθουανία και Βουλγαρία

Στο χοιρινό η Ελλάδα υπολείπεται μόνο της Κροατίας

Στα θαλασσινά και τα ψάρια ο πληθωρισμός έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα και εδώ η Ελλάδα να υπολείπεται μόνο της Μάλτας.

Τρεις από τις κατηγορίες που συγκεντρώνουν τα παράπονα των καταναλωτών είναι τα τυριά, τα γαλακτοκομικά και τα αβγά. Και δικαίως αφού και στις 3 κατηγορίες είμαστε πάνω από το μέσο όρο με σημαντική διαφορά:

Ελλάδα Ευρωζώνη

Τυριά 10,1% 2,9%

Γάλα 0,5% -2,2%

Αβγά 8,6% 2,1%

Στα τυριά η Ελλάδα είναι οριακά στη 2η πίσω από το Βέλγιο. Στο φρέσκο γάλα οι τιμές στην Ελλάδα αυξάνονται ενώ στην Ευρωζώνη μειώνονται. 4ος υψηλότερος πληθωρισμός στα αβγά, ο οποίος στη χώρας μας είναι υπερτετραπλάσιος του κοινοτικού.

Στην κατηγορία των ελαίων και των λιπών οι διαφορές είναι εξοργιστικές με την Ελλάδα να είναι 6 φορές πάνω από την Ευρωζώνη. Στην κατηγορία αυτή ο πληθωρισμός από τον Ιούλιο έχει τριπλασιαστεί στη χώρα μας.



Ελλάδα Ευρωζώνη

Έλαια-Λίπη 31,6% 5,9%

Βούτυρο 1,1% -10,5%

Ελαιόλαδο 54,5% 50,9%

Υπόλοιπα έλαια -18,3% -20%

Στο βούτυρο, οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται στην Ελλάδα όμως ο κοινοτικός μέσος όρος είναι αρνητικός. Στο ελαιόλαδο το 54,5% είναι θηριώδες όμως δεν είναι το υψηλότερο. Στα Ισπανικά ράφια οι ανατιμήσεις είναι στο 66% και στα Πορτογαλικά στο ασύλληπτο 75%.

Στα υπόλοιπα έλαια ( ηλιέλαιο, σογιέλαιο, καλαμποκέλαιο κτλ.) οι τιμές υποχωρούν περίπου με τον ίδιο ρυθμό όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη

Στα φρούτα, το διάγραμμα δείχνει ότι μέχρι και τον Μάιο οι αυξήσεις στη χώρα μας υπολείπονταν του κοινοτικού μέσου όρου.

Τάση που άλλαξε τον Ιούνιο και από τότε παραμένει απαράλλαχτη. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά τον Νοέμβριο είχαμε τον 3ο υψηλότερο πληθωρισμό φρούτων πίσω από Σλοβενία και Κροατία. Στα λαχανικά είμαστε οριακά υψηλότερα από το μέσο όρο.



Ελλάδα Ευρωζώνη

Φρούτα 11,9% 8,6%

Λαχανικά 10,6% 9,6%

Ο καφές και το κρασί συμπληρώνουν τη λίστα των προϊόντων που πονάνε περισσότερα τα ελληνικά πορτοφόλια χωρίς όμως να βρισκόμαστε κοντά στις πρώτες θέσεις.



Ελλάδα Ευρωζώνη

Καφές 6,8% 5,4%

Κρασί 6% 5%

Στον αντίποδα οι ανατιμήσεις σε ζάχαρη, πατάτες, μπύρα, και χυμούς ήταν μικρότερες στην Ελλάδα από ότι στην Ευρωζώνη.

Στο γιαούρτι μάλιστα στη χώρα μας παρατηρείται αποκλιμάκωση τιμών (4,1%) έναντι αυξήσεων 3% στη ζώνη του ευρώ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.