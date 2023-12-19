Πέτσας: Η κυβέρνηση προχωρά, με γνώμονα την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας

Το νομοσχέδιο που εισηγείται η κυβέρνηση έχει πολλές διατάξεις που επιταχύνουν την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, σε παρέμβαση νωρίτερα σήμερα στην Ολομέλεια, όπου εξελίσσεται η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. «Πράγματι δίνει παρατάσεις.

Το κάνει όμως για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους», είπε ο κ. Πέτσας και επισήμανε ότι μεταξύ των διατάξεων είναι και εκείνες που αποσκοπούν στην ταχύτερη υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Πρέπει να τρέξουμε για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας της δημοσιονομικής κρίσης, όχι να βάλουμε φρένο. Επομένως, αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε συνεχώς να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, ώστε να αυξηθεί η πίτα και, μέσω αυτής της αύξησης της πίτας του διαθέσιμου εισοδήματος, να μπορέσουμε να μοιράσουμε δίκαια σε όλους τους Έλληνες αυτό το μέρισμα της κοινωνικής ευημερίας», απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε και στην τροπολογία που εισάγει συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ύψους 350.000.000 ευρώ, προκειμένου να επιταχυνθεί το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε σχέση με την τροπολογία για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ», ο βουλευτής της ΝΔ επισήμανε ότι με τις προωθούμενες διατάξεις, η εταιρεία θα έχει πλέον την ευθύνη του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της υλοποίησης αναπλάσεων, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε ολόκληρη την Επικράτεια. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ θα έχει κύριο μέτοχο το ελληνικό δημόσιο, το οποίο «συνεπέστατο» με το νόμο που ψήφισε, πριν λίγες ημέρες η Βουλή, έρχεται να επιλέξει τη νέα διοίκηση, με τον νέο τρόπο που έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο για την επιλογή και την αξιολόγηση των διοικήσεων.

«Επομένως, είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε. Η κυβέρνηση αυτό το κάνει, με γνώμονα την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας», είπε ο Στέλιος Πέτσας και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν πρέπει «να βάλει φρένο», αλλά πρέπει να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα το οικονομικό επιτελείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

