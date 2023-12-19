Στις 1.298,48 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών με κέρδη 0,87%

Στις 1.298,48 μονάδες τερμάτισε την σημερινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης Τιμών, καταγράφοντας άνοδο 11,26 μονάδων ή 0,87% έναντι της προηγούμενης συνεδρίασης.

Εκ των 119 τίτλων που κινήθηκαν οι 65 έκλεισαν με κέρδη, οι 43 με ζημίες ενώ 11 παρέμειναν αμετάβλητες έναντι του προηγούμενου κλεισίματός τους.

Συνολικά άλλαξαν χέρια 23.523.931 μετοχές κατόπιν τζίρου ύψους 95.494.445,12 ευρώ, στη διάρκεια 38.065 πράξεων.

Ο "βαρύς" δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,84%, ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης με κέρδη 0,86% και ο δείκτης όλης της αγοράς FTSEA με κέρδη 0,81%.

Με κέδρη 10% έκλεισε η μετοχή της ΚΑΙΡΟΜΕΖ, την οποία ακολούθησε η κοινή μετοχή της SATO με 8,47% και της ΟΠΤΡΟΝ, με 8,24%.

Στον αντίποδα, τις σημαντικότερες απώλειες σημείωσε ο τίτλος της λεβεντέρης (κ) με πτώση 7,14%, τον αποποίο ακολούθησε η μετοχή της Ακρίτας με απώλειες 5,56% και της Κλωστ. Ναυπάκτου με 5,31%.

Τον υψηλότερο τζίρο έκαναν οι τραπεζικές μετοχές και συγκεκριμένα της ΕΤΕ με 22,6 εκατ. ευρώ, της Πειραιώς με 10,16 εκατ. ευρώ και της Alpha με 8,67 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

