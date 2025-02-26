Πρόσω ολοταχώς η κοινωνική αντιπαροχή - Ανακοινώσεις Ζαχαράκη για κατοικίες που θα στεγάσουν 5.000 νέους με κοινωνικά κριτήρια

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μετά το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2, το ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ-ΝΟΙΚΙΑΖΩ, ήρθε και η σειρά του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής να βάλει μπροστά τις μηχανές του και να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.



Σε λίγη ώρα η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη θα κάνει ανακοινώσεις για το πρόγραμμα που στόχο έχει τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με όρους οικονομικά προσιτής, κοινωνικής μίσθωσης σε δικαιούχους μέσα από τη συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα.



Με βάση τα έως τώρα δεδομένα μέσω του προγράμματος θα ανεγερθούν περί τις 2.500 κατοικίες σε οικόπεδα του Δημοσίου και θα αξιοποιηθούν και 1.600 κενά ακίνητα που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια στα οποία θα στεγαστούν σε πρώτη φάση έως 5.000 νέοι/ζευγάρια ηλικίας έως 39 ετών με κοινωνικά φυσικά κριτήρια.



Χονδρικά η διαδικασία που θα περιγράψει σε λίγο η κ. Ζαχαράκη έχει ως εξής:

Θα προκηρύσσεται ένας διαγωνισμός ο οποίος θα καλεί τους κατασκευαστές να πάρουν ένα οικόπεδο που ανήκει στο Δημόσιο ώστε να χτίσουν. Ο κατασκευαστής δεν θα παίρνει την ιδιοκτησία του το ακίνητο αλλά θα μπορεί να το αξιοποιεί για τουλάχιστον 49 χρόνια ανάλογα με το τι θα προβλέπει ο διαγωνισμός. Η κυριότητα του ακινήτου θα συνεχίσει να ανήκει στο Δημόσιο.

Μετά την ανέγερση των κατοικιών ένα μέρος κοντά στο 60-70% των διαμερισμάτων θα αξιοποιείται για μίσθωση με τιμές αγοράς και τα μισθώματα τα λαμβάνει ο κατασκευαστής. Το υπόλοιπο 30-40% θα οδεύει προς τη λεγόμενη κοινωνική μίσθωση, θα διατίθεται δηλαδή σε ευάλωτους με ενοίκιο αρκετά χαμηλότερο από τις τιμές αγοράς. Πιθανότατα θα υπάρξει ειδική ποσόστωση για πολύτεκνους( συμπεριλαμβάνονται και οι τρίτεκνοι).

Θα προβλέπεται πάντως και η δυνατότητα rent to own, η ενοικίαση δηλαδή με τη δυνατότητα εξαγοράς.



Οι πρώτες κατοικίες του προγράμματος αναμένεται να διατεθούν εντός του 2025.



Το πρόγραμμα ξεκινά με «προίκα» κυρίως ακίνητα που ανήκουν στη ΔΥΠΑ η οποία και θα αναλάβει να «τρέξει» την όλη διαδικασία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν 98 ακίνητα εντός σχεδίου, το ένα τρίτο από αυτά στην Αττική, συνολικής επιφάνειας 627 στρεμμάτων.

Επιπλέον, στη ΔΥΠΑ έχουν μεταβιβαστεί 11 ακόμη οικόπεδα από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας σε περιοχές όπως η Κηφισιά, η Παιανία, το Μαρούσι, αλλά και στην περιφέρεια όπως τη Λάρισα, το Αγρίνιο, την Πάτρα, τις Σέρρες, τη Χαλκιδική και την Ξάνθη,



2 από τους πρώτους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν φέτος θα αφορούν τις περιοχές της Χρωματοποιείας Πειραιώς (ΧΡΩΠΕΙ) όπου και αναμένεται να ανεγερθούν 300 περίπου κατοικίες και το οικόπεδο της πρώην καρπετοβιομηχανίας Ανατόλια στη Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης.

