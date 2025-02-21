Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άνοιξε η πλατφόρμα του «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Τα νέα όρια επιδότησης και πώς θα την εξασφαλίσετε

Εάν είστε ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ακινήτου με χρήση ιδιωτικής κατοικίας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα

Άνοιξε η πλατφόρμα του «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Τα νέα όρια επιδότησης και πώς θα την εξασφαλίσετε

Άνοιξε επίσημα την Παρασκευή η πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», το οποίο έχει υποστεί εκτεταμένες αλλαγές, σε σχέση με την προηγούμενη υλοποίησή του.

Εάν είστε ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ακινήτου με χρήση ιδιωτικής κατοικίας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της ανακαίνισης ή επισκευής κενών οικιών και διαμερισμάτων με σκοπό την διάθεσή τους για εκμίσθωση ως κατοικιών.

Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% των δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι το ύψος των €13.500. Το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι €8.100. Παρέχεται προκαταβολή επιδότησης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού επιδότησης. 

Οι δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα προϊόντα και υλικά όσο και τις εργασίες ανακαίνισης ή επισκευής.

Στο Πρόγραμμα προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

  • Αποδεσμεύονται οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος από την προϋπόθεση μη λήψης κατά το παρελθόν επιδότησης για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους και μη ένταξης σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους, προκειμένου να υπαχθούν στο Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»,
  • Στις ευνοϊκές τροποποιητικές ρυθμίσεις εντάσσονται τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι μελλοντικοί δικαιούχοι του Προγράμματος,
  • Τροποποιούνται οι εναρκτήριες ημερομηνίες για τις προθεσμίες και παρέχεται παράταση υλοποίησης του Προγράμματος από τους δικαιούχους,
  • Προβλέπεται η περίπτωση μεταβίβασης του υπαχθέντος στο Πρόγραμμα ακινήτου διαρκούντος του Προγράμματος,
  • Προστίθενται επιλέξιμοι MCCs που λαμβάνονται υπ’ όψιν από την εκταμίευση της προκαταβολής της επιδότησης στον λογαριασμό εκάστου δικαιούχου.

Η αίτηση υποβάλλεται στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή και πριν την υποβολή της αίτησης, αντλείται ο Α.Φ.Μ. του ενδιαφερομένου καθώς και ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα που ήδη έχει εκδοθεί.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς στο Taxisnet
  • τον ΑΤΑΚ της ιδιοκτησίας σας
  • έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ανακαινίζω πρόγραμμα Επιδότηση υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark