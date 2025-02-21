Άνοιξε επίσημα την Παρασκευή η πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», το οποίο έχει υποστεί εκτεταμένες αλλαγές, σε σχέση με την προηγούμενη υλοποίησή του.

Εάν είστε ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ακινήτου με χρήση ιδιωτικής κατοικίας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της ανακαίνισης ή επισκευής κενών οικιών και διαμερισμάτων με σκοπό την διάθεσή τους για εκμίσθωση ως κατοικιών.



Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% των δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι το ύψος των €13.500. Το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι €8.100. Παρέχεται προκαταβολή επιδότησης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού επιδότησης.



Οι δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα προϊόντα και υλικά όσο και τις εργασίες ανακαίνισης ή επισκευής.

Στο Πρόγραμμα προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

Αποδεσμεύονται οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος από την προϋπόθεση μη λήψης κατά το παρελθόν επιδότησης για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους και μη ένταξης σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους, προκειμένου να υπαχθούν στο Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»,

Στις ευνοϊκές τροποποιητικές ρυθμίσεις εντάσσονται τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι μελλοντικοί δικαιούχοι του Προγράμματος,

Τροποποιούνται οι εναρκτήριες ημερομηνίες για τις προθεσμίες και παρέχεται παράταση υλοποίησης του Προγράμματος από τους δικαιούχους,

Προβλέπεται η περίπτωση μεταβίβασης του υπαχθέντος στο Πρόγραμμα ακινήτου διαρκούντος του Προγράμματος,

Προστίθενται επιλέξιμοι MCCs που λαμβάνονται υπ’ όψιν από την εκταμίευση της προκαταβολής της επιδότησης στον λογαριασμό εκάστου δικαιούχου.

Η αίτηση υποβάλλεται στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή και πριν την υποβολή της αίτησης, αντλείται ο Α.Φ.Μ. του ενδιαφερομένου καθώς και ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα που ήδη έχει εκδοθεί.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς στο Taxisnet

τον ΑΤΑΚ της ιδιοκτησίας σας

έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος

Πηγή: skai.gr

