Άνοιξε επίσημα την Παρασκευή η πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», το οποίο έχει υποστεί εκτεταμένες αλλαγές, σε σχέση με την προηγούμενη υλοποίησή του.
Εάν είστε ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ακινήτου με χρήση ιδιωτικής κατοικίας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της ανακαίνισης ή επισκευής κενών οικιών και διαμερισμάτων με σκοπό την διάθεσή τους για εκμίσθωση ως κατοικιών.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% των δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι το ύψος των €13.500. Το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι €8.100. Παρέχεται προκαταβολή επιδότησης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού επιδότησης.
Οι δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα προϊόντα και υλικά όσο και τις εργασίες ανακαίνισης ή επισκευής.
Στο Πρόγραμμα προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:
- Αποδεσμεύονται οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος από την προϋπόθεση μη λήψης κατά το παρελθόν επιδότησης για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους και μη ένταξης σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους, προκειμένου να υπαχθούν στο Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»,
- Στις ευνοϊκές τροποποιητικές ρυθμίσεις εντάσσονται τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι μελλοντικοί δικαιούχοι του Προγράμματος,
- Τροποποιούνται οι εναρκτήριες ημερομηνίες για τις προθεσμίες και παρέχεται παράταση υλοποίησης του Προγράμματος από τους δικαιούχους,
- Προβλέπεται η περίπτωση μεταβίβασης του υπαχθέντος στο Πρόγραμμα ακινήτου διαρκούντος του Προγράμματος,
- Προστίθενται επιλέξιμοι MCCs που λαμβάνονται υπ’ όψιν από την εκταμίευση της προκαταβολής της επιδότησης στον λογαριασμό εκάστου δικαιούχου.
Η αίτηση υποβάλλεται στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή και πριν την υποβολή της αίτησης, αντλείται ο Α.Φ.Μ. του ενδιαφερομένου καθώς και ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα που ήδη έχει εκδοθεί.
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:
- τους προσωπικούς σας κωδικούς στο Taxisnet
- τον ΑΤΑΚ της ιδιοκτησίας σας
- έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος
