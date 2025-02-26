Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Στον απόηχο της δημοσιοποίησης του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης που κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Αύγουστο του 2021

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης που κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Αύγουστο του 2021.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 159,95 μονάδων (+0,37%), στις 43.621,16 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 260,54 μονάδων (–1,35%), στις 19.026,39 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 28 μονάδων (–0,47%), στις 5.955,25 μονάδες.

