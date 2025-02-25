«Δεν επιτρέπεται το κράτος να γίνεται πρωταγωνιστής σε ιστορίες καθημερινής τρέλας! Είτε αυτό οφείλεται σε νόμους είτε σε πρακτικές της δημόσιας διοίκησης», τονίζει σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Υπενθυμίζεται πως αναμένεται να ανασταλεί για έξι μήνες (μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025) η άσκηση αγωγών από το Δημόσιο για τη διεκδίκηση ιδιωτικών ακινήτων και η πρόοδος αγωγών που έχουν ήδη κατατεθεί και εκκρεμούν, σύμφωνα με τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή, με πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη. Με την τροπολογία αυτή και κυρίως με την συνολική νομοθετική ρύθμιση που θα ακολουθήσει, αντιμετωπίζεται ένα σημαντικό πρόβλημα που ανέκυψε για χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αμφισβήτηση της κυριότητας των ακινήτων τους.

Όπως αναφέρει ο υπουργός στην ανάρτησή του στο Facebook, «μπορεί να ακούγεται τελείως παράλογο, αλλά το Δημόσιο διεκδικεί περιουσίες χιλιάδων πολιτών και ολόκληρες περιοχές, με έγγραφα ακόμη και.. από την εποχή της Τουρκοκρατίας! Μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, διεκδικούσε ολόκληρη την πόλη της Σαρωνίδας και μέχρι πριν από λίγους μήνες το κέντρο της Καρδίτσας! Οι ιδιοκτήτες καλούνται, λοιπόν, να υποστούν ταλαιπωρία και να αποδείξουν ενώπιον των Δικαστηρίων το προφανές: ότι δηλαδή τα ακίνητά τους είναι πράγματι δικά τους. Η αγανάκτηση των πολιτών είναι δικαιολογημένη. Και προσωπικά είμαι αποφασισμένος, μαζί με τους συναρμόδιους Υπουργούς και ιδιαίτερα τον νέο και δυναμικό συνάδελφο, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος είναι αρμόδιος για το Κτηματολόγιο, να προωθήσουμε όλες τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να τερματιστούν διάφορες ιστορίες παραλόγου».

Ο κ. Χατζηδάκης προσθέτει πως:

«Σε όλη μου τη διαδρομή είμαι πάντοτε απέναντι στη στενομυαλιά και τη γραφειοκρατία του Δημοσίου. Αποφασίσαμε, λοιπόν, ότι πρέπει να δώσουμε μία λύση: Για 6 μήνες, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, δεν θα κατατίθενται νέες αγωγές από τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Και για αγωγές που έχουν ήδη κατατεθεί, θα διακόπτεται προσωρινά η πρόοδος της διαδικασίας. Θα ακολουθήσει μία συνολική νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με τη νομολογία του Αρείου Πάγου, ώστε να είναι ξεκάθαρο σε ποιες περιπτώσεις μπορεί το Δημόσιο να εγείρει αξιώσεις εναντίον των πολιτών. Ο ίδιος ο Άρειος Πάγος άλλωστε έχει κρίνει πως δεν αρκούν μόνο τα έγγραφα της Τουρκοκρατίας κι άρα πολλές από αυτές θα απορρίπτονταν. Το πρόβλημα εντάθηκε τους τελευταίους μήνες, λόγω της επικείμενης ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου, αυτού του πολύ σημαντικού εργαλείου, στο οποίο αποτυπώνονται ξεκάθαρα όλες οι ιδιοκτησίες. Βρισκόμαστε σε συνεργασία φυσικά με το Κτηματολόγιο και τον αρμόδιο υφυπουργό.

Το κράτος οφείλει προφανώς να λειτουργεί αποτελεσματικά. Δεν γίνεται να ασχολείται με υποθέσεις που δεν ωφελούν το Δημόσιο, ταλαιπωρώντας τους πολίτες. Και ταυτόχρονα να δημιουργείται επιπλέον φόρτος για τα Δικαστήρια. Οφείλουν όλοι να αντιληφθούν πως έχουμε υποχρέωση να υπηρετούμε τους πολίτες, κι όχι να τους βασανίζουμε!».

Πηγή: skai.gr

