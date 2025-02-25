Θεοδωρικάκος: Στρατηγική ανάπτυξης των logistics centers - Στήριξη επενδύσεων, πρόγραμμα υποδομών, εκσυγχρονισμός νομοθεσίας

Συνεδρίασε σήμερα η κυβερνητική επιτροπή για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Βασίλη Οικονόμου, του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας Λευτέρη Κρητικού, του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη, της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών Δέσποινας Παληαρούτα, του προέδρου της εφοδιαστικής αλυσίδας Αθανάσιου Ζηλιασκόπουλου και της προϊσταμένης υπηρεσίας εφοδιαστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Αλεξάνδρας Νάσου.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε να επικαιροποιηθεί το νομικό πλαίσιο του 2014 και ο τομέας των logistics να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των διεθνών αγορών. Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, οι επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να μετατρέψουν τη χώρα μας σε διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έξι νέα υπερσύγχρονα κέντρα logistics που βρίσκονται υπό ανάπτυξη-5 στην Αττική (Θριάσιο 1, Θριάσιο 2, Φυλή, Ελευσίνα, ΙΚΕΑ)- και 1 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου. Πέραν των κύριων εργασιών, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνοδευτικές υποδομές και τις κυκλοφοριακές μελέτες, ούτως ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις.

Συζητήθηκε εκτενώς η ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών που θα δίνουν τη δυνατότητα όλα τα έγγραφα για τη μεταφορά εμπορευμάτων να “ανεβαίνουν” σε ευρωπαϊκές πλατφόρμες και να υπάρχει συνδεσιμότητα και γρήγορη διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών.

Συναφές είναι και το θέμα της ανανέωσης του στόλου των φορτηγών, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης για μία βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη, αλλά και της ενίσχυσης των λιμενικών και οδικών υποδομών για τη διασύνδεση της χώρας μας με τις κύριες ευρωπαϊκές αρτηρίες.

