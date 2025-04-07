Πληθαίνουν καθημερινά οι προειδοποιήσεις οικονομολόγων και αναλυτών για τον κίνδυνο ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας ως απόρροια των σαρωτικών δασμών που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τη «σκυτάλη» σήμερα πήρε η Goldman Sachs, η οποία προειδοποιεί ότι οι πιθανότητες να διολισθήσουν σε ύφεση οι ΗΠΑ τους επόμενους 12 μήνες έχουν αυξηθεί λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας, των μποϊκοτάζ από τους ξένους καταναλωτές και των πιο σφιχτών οικονομικών συνθηκών.

Οι οικονομολόγοι της τράπεζας αύξησαν τις πιθανότητες για ύφεση της αμερικανικής οικονομίας στο 45% από 35% προηγουμένως, σημειώνοντας ότι οι δασμοί που ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σκληρότεροι από ό,τι αναμενόταν και επέφεραν άμεσα αντίποινα από την Κίνα.

Σημειώνεται ότι η επενδυτική τράπεζα αύξησε για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες τις πιθανότητες για μια ύφεση της αμερικανικής οικονομίας.

Μάλιστα, η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η ανακοίνωση των νέων δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να έχει ήδη προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην οικονομία, ακόμα και αν ο Αμερικανός πρόεδρος αποσύρει τελικά τις εμπορικές του πολιτικές.

Παράλληλα, η επενδυτική τράπεζα μείωσε τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη, επικαλούμενη «τη δραστική αλλαγή των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, τα μποϊκοτάζ από ξένους καταναλωτές και τη συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα, η οποία πιθανόν να περιορίσει τις επενδύσεις κεφαλαίου περισσότερο από ό,τι είχαμε αρχικά υποθέσει.»

Ωστόσο, ακόμα και για να επιτευχθούν αυτές οι μειωμένες προβλέψεις, σύμφωνα με την Goldman Sachs, «θα απαιτούνταν πλέον μια σημαντική μείωση των δασμών που έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ στις 9 Απριλίου».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Jamie Dimon, δήλωσε ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν σε επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ.

«Το αν το μενού των δασμών προκαλεί ύφεση ή όχι παραμένει υπό αμφισβήτηση, αλλά θα επιβραδύνει την ανάπτυξη», ανέφερε στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους της επενδυτικής τράπεζας.



