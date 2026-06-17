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Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Γηραιότερος παίκτης που ξεκίνησε σε 11άδα σε Μουντιάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκτησε μια ακόμη πρωτιά, με την παρουσία του στην ενδεκάδα του αγώνα της Πορτογαλίας με το Κονγκό για το Μουντιάλ

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Κριστιάνο Ρονάλντο

Ένα ακόμη «παράσημο» για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν στην ενδεκάδα της εθνικής του ομάδας στην πρεμιέρα της για το Μουντιάλ απέναντι στο Κονγκό.

Έτσι, σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών έγινε ο γηραιότερος παίκτης (πλην τερματοφυλάκων) που ξεκινά σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο CR7 κατέρριψε την επίδοση του Ατίμπα Χάτχινσον, ο οποίος ήταν 39 ετών και 292 ημερών, όταν ο Καναδάς αντιμετώπισε την Κροατία στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.

Το ρεκόρ, πάντως, ανήκει στον Ροζέ Μιλά, ο οποίος ήταν 42 ετών και 39 ημερών όταν αντιμετώπισε με το Καμερούν τη Ρωσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994, ωστόσο ο Αφρικανός επιθετικός είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Mundial 2026 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία ποδόσφαιρο
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