Η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί σε μια «αλλαγή παραδείγματος» στο παγκόσμιο εμπόριο, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς, προσερχόμενος στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου σήμερα στο Λουξεμβούργο. Όπως τόνισε, η σημερινή συζήτηση θα επικεντρωθεί στα επόμενα βήματα και στην προετοιμασία της ευρωπαϊκής απάντησης στους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς, αλλά και στο πώς θα διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα λάβουν «επαρκή υποστήριξη» σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.

Παράλληλα είπε ότι θα συζητηθεί η επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Μ. Σέφκοβιτς θα ενημερώσει τους υπουργούς Εμπορίου της ΕΕ για τις συνομιλίες που είχε την περασμένη Παρασκευή με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ και τον Εμπορικό εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Τζέιμσον Γκριρ, για τους «αδικαιολόγητους» νέους δασμούς 20% του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Διάσταση απόψεων μεταξύ των χωρών - μελών της ΕΕ

Σύμφωνα με την πολωνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στόχος του σημερινού Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο, είναι να δοθεί ένα μήνυμα ενότητας των 27 χωρών-μελών ότι υποστηρίζουν το έργο της Επιτροπής.

Οι υπουργοί Εμπορίου της ΕΕ δεν θα συζητήσουν με λεπτομέρεια τα ευρωπαϊκά αντίμετρα -είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο- σχολιάζουν ευρωπαϊκές πηγές, όμως θα γίνει μια εις βάθος πολιτική συζήτηση. Όπως έχει δηλώσει η πρόεδρος της Επιτροπής, η ΕΕ διαθέτει ένα τεράστιο εύρος εργαλείων για να απαντήσει στους τελωνειακούς δασμούς του Ντ.Τραμπ.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Ρόμπερτ Χάμπεκ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου δήλωσε ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παραμείνουν ενωμένες, προειδοποιώντας ότι αν κάποια χώρα προσπαθήσει μόνη της να λύσει το πρόβλημα δεν θα επιτύχει. «Η ΕΕ βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να απαντήσει στους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς», είπε ο Ρ. Χάμπεκ, προειδοποιώντας ότι τα αντίμετρα της ΕΕ μπορούν «να πονέσουν» τις ΗΠΑ. Ο Ρ. Χάμπεκ χαρακτήρισε «ανόητους» τους υπολογισμούς των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών σε όλο τον κόσμο, τονίζοντας ότι έχουν δημιουργήσει ένα χάος.

Από την πλευρά της, η υπουργός εμπορίου της Ολλανδίας, Ρεϊνέτ Κλέβερ, είπε ότι η ΕΕ πρέπει να κρατήσει την ψυχραιμία της πριν απαντήσει στους αμερικανικούς δασμούς με αντίμετρα.

Η Γαλλία, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου της, Σοφί Πριμάς, επιμένει σε μέτρα που θα πονέσουν τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην ανάγκη επίθεσης στις ψηφιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ με φόρους.

Αντίθετα, χώρες όπως η Ιταλία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Σουηδία, κ.ά. ζητούν κατευνασμό και συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, με στόχο να βρεθεί ένας συμβιβασμός.

Στα μέσα Απριλίου αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τα αντίμετρα της ΕΕ στους δασμούς 25% του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ στο αλουμίνιο και στον χάλυβα. Οι δασμοί αυτοί επηρεάζουν 26 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών εξαγωγών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη την απάντηση με αντίμετρα που θα πλήξουν με το ίδιο ποσό την αμερικανική οικονομία.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μια νέα δέσμη αντίμετρων ως απάντηση στους νέους τελωνειακούς δασμούς 20% των ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν αυτήν την εβδομάδα για την ΕΕ, αλλά και στους δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», όμως η απάντηση της ΕΕ δεν θα έρθει πριν τα τέλη Απριλίου.

Η Επιτροπή υπολογίζει ότι με βάση το σύνολο των αμερικανικών ανακοινώσεων για δασμούς, θα επηρεαστούν ευρωπαϊκά αγαθά συνολικής αξίας 380 δισ. ευρώ.

Αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή διοργανώνει συναντήσεις με τους βιομηχανικούς τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, ιδίως την αυτοκινητοβιομηχανία, τον χάλυβα και τα φαρμακευτικά προϊόντα, για να αξιολογήσει τις συνέπειες και τους τρόπους πιθανής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

