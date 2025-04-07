Οι διεθνές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη με τον πρόεδρο και μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Οι δυο πλευρές στάθηκαν ιδιαίτερα στην ενισχυμένη ρευστότητα και το σημαντικά μειωμένο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων που ενισχύει τη σταθερότητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Συζητήθηκε, επίσης, η θετική επίδραση της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας στο τραπεζικό σύστημα και συμφωνήθηκε ότι κοινός στόχος είναι αυτό το θετικό αποτύπωμα να διοχετευτεί στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με βάση τον καταλυτικό ρόλο που επιτελούν διαχρονικά οι τράπεζες στην ελληνική οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τεχνολογικές προκλήσεις που αναδύονται στον τραπεζικό τομέα προς όφελος του καταναλωτή, όπως είναι οι άμεσες πληρωμές, χωρίς προμήθεια, μέσω του συστήματος IRIS, του οποίου η επέκταση στην αγορά ψηφίζεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή. Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη να ενταθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η απλούστευση των τραπεζικών διαδικασιών με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων.

Μετά τη συνάντηση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Ο επόμενος στόχος για όλους μας οφείλει να είναι, αυτό το θετικό αποτύπωμα να περάσει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στην πραγματική οικονομία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες διαχρονικά ήταν ο αναπτυξιακός καταλύτης της ελληνικής οικονομίας. Το ίδιο ισχύει και σήμερα.

Σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας και διεθνών ανατροπών, το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι δυνατό και ικανό όχι μόνο να αντιμετωπίσει τις τυχόν δυσκολίες αλλά και να σταθεί με σιγουριά δίπλα στους συναλλασσόμενους, είτε αυτοί είναι απλοί καταθέτες, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε μια μικρή επιχείρηση.

Επιστροφή στην κανονικότητα σαφώς σημαίνει επιβράβευση των μετόχων που ανέλαβαν κινδύνους σε δύσκολες εποχές. Επιστροφή στην κανονικότητα όμως οφείλει επίσης να σημαίνει και δάνεια για τις επιχειρήσεις και ευκαιρίες απόδοσης για τον απλό καταθέτη. Εκείνον, δηλαδή, που με τη σταδιακή αλλά σταθερή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος του, θα μπορεί ξανά να επιστρέψει στο πιστωτικό σύστημα, αν φυσικά έχει ως κίνητρο ένα καλύτερο επιτόκιο απόδοσης».

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Οικονομικών διαχρονικά, σε σειρά θεμάτων που αφορούν καίριους τομείς της ελληνικής Οικονομίας. Σε εξαίρετα θετικό κλίμα ανταλλάξαμε και σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πιερρακάκη πρακτικές ιδέες και απόψεις. Διατυπώσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, που, ιδίως στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα βελτιώσουν σημαντικά τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας, γενικότερα».

Από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γκίκας Χαρδούβελης, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των τριών συστημικών Τραπεζών και μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ.κ. Φωκίων Καραβίας, Παύλος Μυλωνάς και Βασίλης Ψάλτης και από το στελεχιακό δυναμικό της ΕΕΤ η acting Γενική Διευθύντρια κ. Χαρ. Απαλαγάκη και ο Ανώτερος Διευθυντής κ. Βασίλης Παναγιωτίδης.

