Σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, ο επερχόμενος εμπορικός πόλεμος είναι πιθανόν να έχει σοβαρή αρνητική επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης

Οι σαρωτικοί δασμοί του Προέδρου Τραμπ υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν μεγάλη «αρνητική διαταραχή της ζήτησης» στη ζώνη του ευρώ, αναφέρει ο κ. Στουρνάρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), εν αναμονή της απόφασης της ΕΚΤ για τα επιτόκια αργότερα μέσα στο μήνα.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προειδοποιεί ότι ο επερχόμενος εμπορικός πόλεμος πιθανόν να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. «Μια έντονη αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι πολύ ασθενέστερη από το αναμενόμενο, συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό σε ρυθμούς κάτω από τους στόχους μας», ανέφερε.

Ο Γιάννης Στουρνάρας, ένα από τα παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, προειδοποιεί ότι η ζώνη του ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτή τη διαταραχή σε μια περίοδο κατά την οποία οι προοπτικές ανάπτυξης είναι ήδη «μέτριες» και ο πληθωρισμός βρίσκεται σε πορεία σύγκλισης προς το μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ, 2%. Η ΕΚΤ πρόκειται να λάβει την επόμενη απόφασή της για τα επιτόκια στις 17 Απριλίου.

Την περασμένη εβδομάδα ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει δασμούς 20% στις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ.

Οι ΗΠΑ αποτελούν την κυριότερη αγορά προορισμού για τις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ, με μερίδιο σχεδόν 21% στις συνολικές εξαγωγές της ΕΕ για το 2024. Ενώ οι δασμοί πιθανόν να μειώσουν τη ζήτηση στις ΗΠΑ, οι οικονομολόγοι ανησυχούν επίσης για το ενδεχόμενο οι ακόμα υψηλότεροι αμερικανικοί δασμοί κατά της Κίνας να οδηγήσουν σε ανακατεύθυνση κινεζικών προϊόντων προς την Ευρώπη, με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη μείωση του πληθωρισμού.

Εν αναμονή της εξαγγελίας δασμών από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, η ΕΚΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διακοπής των μειώσεων επιτοκίων, υιοθετώντας ένα τόνο πιο περιοριστικό ως προς την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής μετά την τελευταία μείωση των επιτοκίων της τον προηγούμενο μήνα, για έκτη φορά από τα μέσα Μαρτίου του 2024, στο 2,5%. Η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε το Μάρτιο ότι, σε περίπτωση εμπορικού πολέμου, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά μισή ποσοστιαία μονάδα λόγω «των αντίμετρων που θα λάβει η ΕΕ και της εξασθένησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ».

Ο κ. Στουρνάρας διαφωνεί με την άποψη αυτή, υποστηρίζοντας ότι «οι δασμοί είναι μέτρο με σαφώς αποπληθωριστική επίδραση» για τη ζώνη του ευρώ. Τόνισε ότι τα μέτρα προστατευτισμού που λαμβάνουν οι ΗΠΑ είναι «χειρότερα από ό,τι αναμενόταν» και έχουν δημιουργήσει «πρωτοφανή» βαθμό «αβεβαιότητας για τις πολιτικές που θα ασκηθούν παγκοσμίως», η οποία επηρεάζει δυσμενώς την οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με αναλυτές και επενδυτές, οι εξαγγελίες δασμών από τον Τραμπ έχουν αυξήσει την πιθανότητα να μειώσει η ΕΚΤ τα επιτόκια κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας εντός του Απριλίου. Η JPMorgan, που προηγουμένως ανέμενε ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκιά της αμετάβλητα στο 2,5% τον Απρίλιο, την Παρασκευή άλλαξε την εκτίμησή της και τώρα προβλέπει μία μείωση κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας τον Απρίλιο και άλλες δύο τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο. Οικονομολόγοι της Goldman Sachs δήλωσαν επίσης την Παρασκευή ότι μια μείωση τον Απρίλιο «είναι πλέον πολύ πιθανή».

Σε ερώτηση αν η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που να δικαιολογεί μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης ο κ. Στουρνάρας αρνήθηκε να απαντήσει.

Ενώ είναι δύσκολο «να εκτιμηθεί με ακρίβεια η επίδραση των δασμών», η αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ «μπορεί να λάβει οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 0,5 και 1 ποσοστιαίας μονάδας», προειδοποιεί. Το Μάρτιο η ΕΚΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ το 2025 σε μόλις 0,9%.

