Τραμπ: Να είστε δυνατοί, θαρραλέοι και υπομονετικοί και το μεγαλείο θα είναι το αποτέλεσμα

Να είστε δυνατοί, θαρραλέοι και υπομονετικοί και το μεγαλείο θα είναι το αποτέλεσμα, ανέφερε σε νέα ανάρτησή του στα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 9,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν γίνει καπνός στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις των διεθνών χρηματιστηρίων σύμφωνα με το Bloomberg, μετά την ανακοίνωση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Τετάρτη σε φίλους, εχθρούς ακόμα και σε... πιγκουίνους που ζουν σε άγονα, ακατοίκητα ηφαιστειακά νησιά κοντά στην Ανταρκτική.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι που έπρεπε να είχε γίνει ΠΡΙΝ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ. Μην είσαι Αδύναμος! Μην είσαι Ηλίθιος! Μην πανικοβάλλεσαι (Ένα νέο πάρτι που βασίζεται σε Αδύναμους και Ηλίθιους ανθρώπους!). Να είστε δυνατοί, θαρραλέοι και υπομονετικοί και το ΜΕΓΑΛΕΙΟ θα είναι το αποτέλεσμα!»

Και προσέθεσε με μία ακόμα ανάρτηση: «Χώρες από όλο τον κόσμο μας μιλούν. Καθιερώνονται σκληρές αλλά δίκαιες παράμετροι. Μίλησα με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό σήμερα το πρωί. Στέλνει μία κορυφαία ομάδα να διαπραγματευτεί! Αντιμετώπισαν πολύ άσχημα τις ΗΠΑ στο εμπόριο. Δεν παίρνουν τα αυτοκίνητά μας, αλλά εμείς παίρνουμε ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δικά τους. Ομοίως, η γεωργία και πολλά άλλα «πράγματα». Όλα πρέπει να αλλάξουν, αλλά ειδικά με την ΚΙΝΑ!!!»

