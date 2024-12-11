Πρεμιέρα σήμερα για το «Καλάθι των Χριστουγέννων» με 6 επιπλέον κατηγορίες προϊόντων

Με 6 επιπλέον κατηγορίες προϊόντων που είναι απαραίτητα για το τραπέζι των εορτών, κάνει σήμερα πρεμιέρα το «Καλάθι των Χριστουγέννων».

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσεται το αρνί, το κατσίκι και η γαλοπούλα, καθώς και το τσουρέκι, η βασιλόπιτα και η σοκολάτα. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2025.

Στις 18 Δεκεμβρίου θα εκκινήσει και το «Καλάθι του Άη Βασίλη», με 13 διαφορετικές κατηγορίες παιχνιδιών.

Πηγή: skai.gr

