Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς εκδηλώθηκαν ήπιες ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών.
Η αγορά διόρθωσε μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 5,13%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.458,81 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,42%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 147,35 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.521.627 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,08%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,68%), της Ελλάκτωρ (+0,98%) και της ΔΕΗ (+1,26%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,02%), της Lamda Development (-1,93%), των ΕΛΠΕ (-1,89%) και της Elvalhalcor (-1,76%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν της Eurobank και της Alpha Bank διακινώντας 9.276.796 και 7.773.316 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,95 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 20,77 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 58 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παϊρης +6,70% και Alpha Αστικά Ακίνητα +5,51%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -8,47% και Mermeren -3,85%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 38,6500 -1,65%
ALPHA BANK: 1,6210 -1,67%
AEGEAN AIRLINES: 10,0100 -1,67%
VIOHALCO: 5,5000 -0,54%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4000 -1,39%
ΔΑΑ: 8,0200 -1,55%
ΔΕΗ: 12,0800 +1,26%
COCA COLA HBC:33,5000 -0,30%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8500 +0,98%
ΕΛΠΕ: 7,0000 -1,89%
ELVALHALCOR: 1,8940 -1,76%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,7400 -0,08%
ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -1,37%
EUROBANK: 2,2450 -0,22%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1300 -1,93%
MOTOR OIL: 20,4600 +0,29%
JUMBO: 26,5800 +1,68%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:32,7200 -0,43%
ΟΛΠ:29,8500 -0,83%
ΟΠΑΠ: 15,9200 -0,13%
ΟΤΕ: 14,8200 -0,80%
AUTOHELLAS:10,3600 -1,52%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8400 -2,02%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7000 -0,93%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8100 αμετάβλητη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.