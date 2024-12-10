Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς εκδηλώθηκαν ήπιες ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών.

Η αγορά διόρθωσε μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 5,13%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.458,81 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,42%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 147,35 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.521.627 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,68%), της Ελλάκτωρ (+0,98%) και της ΔΕΗ (+1,26%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,02%), της Lamda Development (-1,93%), των ΕΛΠΕ (-1,89%) και της Elvalhalcor (-1,76%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν της Eurobank και της Alpha Bank διακινώντας 9.276.796 και 7.773.316 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,95 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 20,77 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 58 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παϊρης +6,70% και Alpha Αστικά Ακίνητα +5,51%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -8,47% και Mermeren -3,85%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 38,6500 -1,65%

ALPHA BANK: 1,6210 -1,67%

AEGEAN AIRLINES: 10,0100 -1,67%

VIOHALCO: 5,5000 -0,54%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4000 -1,39%

ΔΑΑ: 8,0200 -1,55%

ΔΕΗ: 12,0800 +1,26%

COCA COLA HBC:33,5000 -0,30%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8500 +0,98%

ΕΛΠΕ: 7,0000 -1,89%

ELVALHALCOR: 1,8940 -1,76%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,7400 -0,08%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -1,37%

EUROBANK: 2,2450 -0,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1300 -1,93%

MOTOR OIL: 20,4600 +0,29%

JUMBO: 26,5800 +1,68%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:32,7200 -0,43%

ΟΛΠ:29,8500 -0,83%

ΟΠΑΠ: 15,9200 -0,13%

ΟΤΕ: 14,8200 -0,80%

AUTOHELLAS:10,3600 -1,52%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8400 -2,02%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7000 -0,93%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8100 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.