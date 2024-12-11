«Παγωμένα» επιτόκια: Ανοίγει ο δρόμος για μείωση σε 420.000 στεγαστικά δάνεια

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το σύνθημα για την έναρξη της μείωσης των επιτοκίων στεγαστικών δανείων - που είναι παγωμένα εδώ και περίπου 17 μήνες - θα δώσει η ΕΚΤ την Πέμπτη με την απόφαση της να μειώσει εκ νέου τα βασικά της επιτόκια.



Από τον Ιούνιο η Φρανκφούρτη έχει προχωρήσει σε 3 μειώσεις όμως τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων για 422.000 νοικοκυριά δεν ακολουθούσαν καθώς ήταν παγωμένα σε χαμηλότερο επίπεδο. Για την ακρίβεια οι Ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν τον Μάιο του 2023 ότι τα επιτόκια των ενήμερων στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου που είχαν εκταμιευθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 παγώνουν στα επίπεδα:

-Του 2,7% για όσα ήταν συνδεδεμένα με το Euribor μήνα

-Του 2,85% για τα συνδεδεμένα με το Euribor 3 μηνών

-Tου 3,30% για τα συνδεδεμένα με το επιτόκιο της ΕΚΤ

Το πλέγμα αυτό προστασίας που ύψωσαν οι Ελληνικές τράπεζες για να προφυλάξουν τα ελληνικά νοικοκυριά από τις απότομες αυξήσεις είχε αρχική διάρκεια ενός έτους αλλά τον Απρίλιο φέτος τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανακοίνωσαν επέκταση του έως τον Απρίλιο του 2025.

Όλα δείχνουν όμως ότι ήρθε η ώρα των μειώσεων γιατί η τέταρτη μείωση της Πέμπτης από την ΕΚΤ θα οδηγήσει τα επιτόκια κάτω από τα όρια στα οποία είχαν παγώσει τα στεγαστικά γεγονός που σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αρχίσουν να περνούν τις μειώσεις στις 422.000 δάνεια συνολικής αξίας 18δισ€ που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα προστασίας.



Ας πάρουμε ένα δάνειο 100.000€ με ορίζοντα αποπληρωμής τα 25 έτη το οποίο έχει παγώσει σε επιτόκιο Euribor 3μηνου 2,85% + 2,5% περιθώριο κέρδους = 5,35%. Η δόση του δηλαδή είναι κολλημένη στα 615€ από τον Μάιο του 2023. Πλέον με την επερχόμενη μείωση των 25 μονάδων βάσης το επιτόκιο πέφτει στο 5,1% και επομένως η μηνιαία δόση θα διαμορφωθεί στα 597,5€. Δηλαδή το μηνιαίο όφελος για τον δανειολήπτη είναι 17,5€



Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των τραπεζών το πάγωμα των επιτοκίων είχε σαν αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να εξοικονομήσουν περί τα 300εκατ€ .

Παίρνοντας για παράδειγμα το παραπάνω δάνειο, αν η δόση του δεν είχε παγώσει στα 615€ και ακολουθούσε κανονικά την πορεία των επιτοκιακών αποφάσεων της ΕΚΤ θα έπρεπε έως το Σεπτέμβριο του 2023 να αυξηθεί επιπλέον 4 φορές. Το επιτόκιο από το 5,35% θα έπρεπε να έχει πάει στο 6,35% και η δόση να έχει εκτοξευθεί στα 673,3€



Τραπεζικά στελέχη έλεγαν στο skai.gr ότι η μείωση των επιτοκίων την Πέμπτη από την ΕΚΤ , δεν σημαίνει μείωση των επιτοκίων από τις τράπεζες την Παρασκευή. Η διαδικασία του εκτοκισμού διαρκεί 3 μήνες έλεγαν χαρακτηριστικά οπότε στη θεωρία οι πρώτες μειώσεις θα πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τους δανειολήπτες το Μάρτιο.



Όσον πιο γρήγορα πάντως περάσουν τόσο καλύτερα όχι μόνο (εύλογα) για τους δανειολήπτες αλλά και για τις ίδιες τις τράπεζες σε μια περίοδο που συγκεντρώνουν πάνω τους μόνο αρνητική δημοσιότητα για το ύψος των χρεώσεων τους σε δάνεια και προμήθειες.



Πηγή: skai.gr

