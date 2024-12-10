Eνα τραπεζικό σύστημα σταθερό, κερδοφόρο και πραγματικά σύγχρονο θα στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας χθες στο 26ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Με θέμα «The Greek Banking Sector as a Pillar of Growth» (Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα ως Πυλώνας Ανάπτυξης), o κ. Μεγάλου αναφέρθηκε στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και την πρόοδο των τελευταίων ετών, η οποία είναι η απόδειξη των προσπαθειών που κατέβαλε η Πολιτεία και γενικότερα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Πειραιώς, που συνεργάστηκαν για να επαναπροσδιορίσουν ένα νέο οικονομικό μέλλον για τη χώρα.

«Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σχεδόν τετραπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, συνδέεται με τις επιδόσεις του εγχώριου τραπεζικού συστήματος που έχει χορηγήσει από τις αρχές του 2024 νέες πιστώσεις ύψους 7-8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η Πειραιώς πάνω από 2,5 δισ.ευρώ, στηρίζοντας στρατηγικά σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η γεωργία και η τεχνολογία», ανέφερε. «Καθώς η Ελλάδα επιταχύνει τον οικονομικό της μετασχηματισμό σε μια ζωντανή σύγχρονη οικονομία, ο τραπεζικός τομέας ενισχύεται ως βασικός παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας», τόνισε ο κ. Μεγάλου.

Αναφερόμενος στην Τράπεζα Πειραιώς, χαρακτήρισε το 2024 «χρονιά ορόσημο, με επιστροφή στην κερδοφορία χάρη στις καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, τις βιώσιμες πρακτικές και την εστίαση στη λειτουργική αποδοτικότητα που είναι από τις υψηλότερες στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά».

«Μετά την πλήρη ιδιωτικοποίηση, η Τράπεζα επανέφερε τη διανομή μερισμάτων, ενώ για τα επόμενα 4 χρόνια στην Πειραιώς θα προχωρήσουμε μέσω ενός συνδυασμού οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών πρωτοβουλιών, με στόχο καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 10 δισ. ευρώ που αναμένεται να αυξήσει τα καθαρά έσοδα από προμήθειες στο 0,9% του ενεργητικού μας».

Ο CEO της Πειραιώς εκτίμησε ότι «η Πειραιώς θα επωφεληθεί από το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, τη διατηρήσιμη κερδοφορία και τη σύγκλιση της μερισματικής πολιτικής με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με στόχο τη διανομή μερίσματος αντίστοιχο με το 50% των κερδών του 2025».

Νέα εποχή

«Σε αυτή τη νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από υψηλή ανάπτυξη και ευκαιρίες, οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να υποστηρίξουν βασικούς τομείς της οικονομίας για να εξασφαλίσουν το μακροπρόθεσμο μέλλον της», είπε ο κ. Μεγάλου. «Εμείς στην Πειραιώς είμαστε βασικός εταίρος για τις πιο δυναμικές, δημιουργικές δυνάμεις που διαμορφώνουν την οικονομική πρόοδο της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Τράπεζα έχει διαθέσει ήδη κεφάλαια ύψους 32 δισ. ευρώ και έχει δεσμευτεί να υπερβεί τα 40 δισ. ευρώ έως το 2027, για στρατηγικούς επιχειρηματικούς κλάδους, όπως o αγροδιατροφικός τομέας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο τουρισμός. Επιπλέον, χρηματοδοτεί μεγάλα έργα υποδομής που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ελλάδας, όπως τη νέα περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, την επέκταση του μετρό της Αθήνας, το έργο του Ελληνικού, καθώς και την ανάπλαση του χώρου ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη ενώ έχει δεσμευτεί στο έργο ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών σε εθνικό επίπεδο και την κατασκευή data centers μεγάλης κλίμακας».

«Eιδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι απλώς μέρος της ελληνικής οικονομίας, αλλά είναι η οικονομία της Ελλάδας», όπως είπε, «η Πειραιώς έχει διαμορφώσει χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, αξιοποιώντας λύσεις που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία και τους βοηθά να γίνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο».

Αναπτύσσοντας τη στρατηγική της Πειραιώς ανέφερε ότι «καθώς η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, τόσο αυξάνεται η ανάγκη για πιο εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες». «Στην Πειραιώς», είπε, «αναγνωρίσαμε από πολύ νωρίς αυτές τις ευκαιρίες και έχουμε σήμερα 11 δισ. ευρώ ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια και το 2024 κατακτήσαμε την ηγετική θέση στις πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο στόχος μας είναι ετήσια οργανική ανάπτυξη ύψους 1 δισ. ευρώ σε υπό διαχείριση κεφάλαια».

Ακρογωνιαίοι λίθοι στη στρατηγική της Πειραιώς αποτελούν οι άνθρωποι και η καινοτομία

«Το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας σε εθνικό επίπεδο βρίσκεται στην καρδιά των τοπικών κοινοτήτων και τα τελευταία χρόνια έχουμε μετασχηματίσει το δίκτυο μας για να συνδυάσουμε την ανθρώπινη τεχνογνωσία με ψηφιακές λύσεις αιχμής», ανέφερε ο κ. Μεγάλου.

«Η Πειραιώς επίσης αξιοποιεί με γοργό ρυθμό τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα, τόνισε, που προσφέρει ψηφιακό βοηθό chatbot με υποστήριξη ChatGPT, βελτιώνοντας τα σχόλια των πελατών κατά 50%, ενώ τα πιλοτικά μας προγράμματα CRM που βασίζονται σε AI έχουν ήδη οδηγήσει σε αύξηση της ικανοποίησης των πελατών κατά 30%».

«Έχοντας το τιμόνι ενός μεγάλου οργανισμού με περισσότερους από επτά χιλιάδες εργαζομένους, αισθάνομαι την ευθύνη να διασφαλίσω ότι η προσέγγισή μας στην τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο καινοτόμος αλλά ταυτόχρονα ηθική, διαφανής και χωρίς αποκλεισμούς», ανέφερε.

Σχετικά με την εταιρική υπευθυνότητα είπε ότι «η στρατηγική μας συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή, κάτι που αποτυπώνεται στο πρόγραμμα Equall. Οι δράσεις του αφορούν πάνω από 20 ξεχωριστές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν γυναίκες, παιδιά, νέους και ευάλωτες ομάδες, προς όφελος 16.000 ατόμων από το 2022. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας είναι επίσης σημαντική για εμάς», πρόσθεσε. «Η Πειραιώς υποστηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα που αναδεικνύουν την πεποίθησή μας ότι ο πολιτισμός είναι ταυτόχρονα ακρογωνιαίος λίθος ταυτότητας και μοχλός οικονομικής προόδου».

