Πώς θα πάρουν σύνταξη οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ

Αφού ολοκλήρωσε το «ανοιχτό μέτωπο» με την πλατφόρμα των εργαζόμενων συνταξιούχων, η οποία λειτουργεί και με θεαματικά μάλιστα αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας της, το υπουργείο εργασίας βάζει πλώρη για την επόμενη «πρόκληση», την συνταξιοδότηση των οφειλετών με χρέη έως 30.000€.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr υπουργείο εργασίας και ΕΦΚΑ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στη δημιουργία ξεχωριστής ειδικής πλατφόρμας όπως έλεγε το επικρατέστερο έως τώρα σενάριο. Αντί αυτής θα δημιουργηθεί μια αυτοτελής ηλεκτρονική υπηρεσία η οποία θα ενταχθεί στην διαδικασία αίτησης συνταξιοδότησης των μη μισθωτών.

«Θα ήταν σαν να βάζαμε τον κόσμο να κάνει διπλή δουλειά» σχολίαζε στον skai.gr αξιωματούχος της κυβέρνησης αφού ο ΕΦΚΑ γνωρίζει ποιοι και πόσα χρωστούν κι «αυτοί οι άνθρωποι» θα κάνουν απλά μια αίτηση συνταξιοδότησης. Στην ουσία μια ξεχωριστή πλατφόρμα δεν θα είχε κανένα λόγο ύπαρξης εξηγεί. Με βάση το τρέχον χρονοδιάγραμμα, η ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία θα είναι έτοιμη για να ενσωματωθεί στην αίτηση συνταξιοδότησης περί τα μέσα Απριλίου.

Η υπηρεσία αυτή θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες με χρέη από 20.000€ έως 30.000€ και τους αγρότες με χρέη από 6.000€ έως 10.000€.

Υποβάλλοντας την αίτηση συνταξιοδότησης, σε ειδικά διαμορφωμένα πεδία θα συναινούν στην άρση του τραπεζικού τους απορρήτου, προκειμένου οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να διακριβώσουν αν και πόσες καταθέσεις υπάρχουν και να γίνει κατανοητό αν πρόκειται για στρατηγικό κακοπληρωτή ή ασφαλισμένο ο οποίος κάποια στιγμή επλήγη από κάποια κακοτυχία με αποτέλεσμα την διόγκωση των χρεών του.

Θα ελέγχονται φυσικά η ηλικία του και το αν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.

Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, εφόσον η αίτηση του οφειλέτη εγκριθεί θα λαμβάνει αρχικά το 40% της σύνταξης του.

Το υπόλοιπο 60€ θα παρακρατείται για την αποπληρωμή του τμήματος των χρεών που ξεπερνούν τις 20.000€ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις 6.000€ για τους αγρότες.

Μόλις οι οφειλές υποχωρήσουν κάτω από τα 2 αυτά όρια, τότε το χρέος που απομένει ρυθμίζεται σε 60 μηνιαίες δόσεις και το ποσό για την εξυπηρέτηση της ρύθμισης παρακρατείται από τη σύνταξη.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ υπολογίζεται ότι περίπου 110.000 νομικά και φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι έχουν χρέη μεταξύ 20.000€ και 30.000€ και συνολικά χρέη 2,6δισ€

Περίπου 27.000 αριθμούν οι αγρότες με χρέη μεταξύ 6.000€ και 10.000€ και συνολικές οφειλές 175εκατ€.

Υπολογίζεται ότι το 10-15% ( 13.700 – 20.550) πληρούν τις προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης.

Η δημιουργία της υπηρεσίας για τους οφειλέτες αναμένεται να ξεμπλοκάρει σημαντικό αριθμό εκκρεμών υποθέσεων συνταξιοδότησης οι οποίες αυτή τη στιγμή υπολογίζονται σε λίγο περισσότερες από 20.000.

