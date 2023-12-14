Σκρέκας: Έρχονται χρηματοδοτικά εργαλεία που θα «ανθίσουν» τη βιομηχανία μικροτσίπ στην Ελλάδα

Κατά την έναρξη του 3ου Φόρουμ της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (ΗΕΤiΑ) το οποίο έλαβε χώρα σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2023 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens o Εμμανουήλ Ζερβάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (ΗΕΤiΑ) ανέφερε ότι στόχος της Ένωσης είναι να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια το οικοσύστημα των ημιαγωγών και να συνδέσει τα μέλη της με την πολιτεία και την κοινωνία.

Στην παρούσα φάση, η Ένωση αριθμεί πάνω από 80 μέλη, από εταιρείες που παράγουν τεχνολογία και υψηλή τεχνογνωσία, με προσωπικό πάνω 3.000 μηχανικούς και τζίρο άνω των 350 εκατ. ευρώ.

Κατά τον ίδιο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός γίνεται πλέον με εκθετικό ρυθμό, με τον αριθμό των διασυνδεδεμένων συσκευών να αγγίζουν τα 125 δις ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ το 1 Ζettabyte θα φτάσει ο αριθμός των δεδομένων, παγκοσμίως.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, ψηφιακός μετασχηματισμός χωρίς μικροκυκλώματα και τσιπάκια δεν μπορεί να συντελεστεί.

Όπως σημείωσε ο κ. Ζερβάκης, «σύμφωνα με όσα αναφέρει έρευνα της Mckinsey μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η αγορά των μικροτσίπ θα φτάσει 1 τρις δολαρίων. Η δράση European Chips Act αναμένεται να μοχλεύσει επενδύσεις πάνω από 40 δις ευρώ και η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο ρόλος της πολιτείας είναι να γίνει ο καταλύτης των εξελίξεων, να δοθούν κίνητρα και να γίνουν περισσότερες επενδύσεις».

Από την πλευρά του, στη δική του τοποθέτηση, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, μετά από μια πολύχρονη οικονομική κρίση και απέδειξε με την επαναφορά της ότι μπορεί να πρωτοπορήσει, να δημιουργήσει και να είναι «παράδειγμα προς μίμηση».

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τον ίδιο, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης σε μια περίοδο πολυκρίσεων τα επόμενα χρόνια και προτεραιότητα της πολιτείας είναι η επέκταση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αυτονομία σε κλάδους όπως το mining και τα φωτοβολταικά. Όπως τόνισε, σε προτεραιότητα βρίσκεται και η βιομηχανία των μικροτσίπ, καθώς τώρα η Ευρώπη είναι σε αυτό πλήρως εξαρτημένη από την Ασία. Σύμφωνα με τον ίδιο «η Ελλάδα μπορεί να έχει ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της βιομηχανίας, δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία, ειδικά στο chips designing, υπάρχουν πάνω από 20 εταιρείες που παράγουν καινοτομία και τεχνολογία».

Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με την ΗΕΤiΑ θα αναπτυχθούν όλα τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία και το νομικό πλαίσιο για να ανθίσει η βιομηχανία μικροτσίπ ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Για την εξέλιξη της δράσης European Chips Act και τις δράσεις που έρχονται, σε σχέση με την βιομηχανία ημιαγωγών, μίλησε στο φόρουμ ο Θωμάς Σκορδάς, Deputy Director General, DG CONNECT, European Commission.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το European Chips Act στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Καινοτομία και ανάπτυξη - προσέλκυση νέων επενδύσεων και γραμμές παραγωγής - καθώς και διαχείριση κρίσεων. European Chips Act μαζί του φέρνει επενδύσεις 43 δις ευρώ, ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένεται να ανακοινωθούν από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επενδύσεις που θα αγγίξουν τα 80 δις ευρώ που θα φέρουν πάνω από 350.000 θέσεις εργασίας.

Ο κ. Σκορδάς αναφέρθηκε, επίσης στο πρόγραμμα Chips EU, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, στις 30 Νοεμβρίου, και δρομολογεί πιλοτικές γραμμές παραγωγής μικροτσίπ και τη γεφύρωση του χάσματος από το εργαστήριο στο εργοστάσιο.

Επιπρόσθετα έκανε λόγο για την εκκίνηση της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας σχεδιασμού μέσω cloud, η οποία θα εγκαινιαστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2024, ένα μεγάλο έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με πρωταγωνίστριες κυρίως τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη μνεία, έκανε, δε και στην ανάπτυξη κέντρου για μικροκυκλώματα, η προκήρυξη για το οποίο θα δημοσιευθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024, και μέσω αυτού θα στηριχθεί η ανάπτυξη των κβαντικών τεχνολογιών.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του στο φόρουμ, ο κ. Σκορδάς δήλωσε ότι «οι δυνατότητες στην Ελλάδα για τη βιομηχανία των ημιαγωγών είναι πολύ μεγάλες, τόσο τεχνολογικά όσο και σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο ταλέντο, ωστόσο πρέπει να γίνει κάτι πολύ σύντομα».

