200 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τις επιχειρήσεις με ήδη εξαγωγικό χαρακτήρα ή αυτές που θέλουν να τον αναπτύξουν με βάση την προδημοσίευση του οδηγού για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που προδημοσιεύτηκε.



Το πρόγραμμα που έχει γνώμονα την ενίσχυση της εξωστρέφειας απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ΚΑΔ Μεταποίησης και συνοδευτικών υπηρεσιών οι οποίες πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων:

Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας

Να έχουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Να δραστηριοποιούνται (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε 1 επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ο οποίος αφορά σε προϊόντα που η επιχείρηση επιθυμεί να προωθήσει μέσω της συμμετοχής της στις εμπορικές εκθέσεις

Να αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα με ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών να προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν ή προτίθενται να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα εντός του χρόνου υλοποίησης του σχεδίου

Να έχουν 1 τουλάχιστον ΕΜΕ(ετήσια μονάδα εργασίας) εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταθέσουν επενδυτικό σχέδιο με ελάχιστο προϋπολογισμό τις 80.000€. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 80.000€, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Και παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, εντούτοις θα αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης.



Όσον αφορά το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού, αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στους 24 μήνες.



Εφόσον η επιχείρηση αποδείξει ότι πετυχαίνει αύξηση εξαγωγών τότε αυξάνεται και το ποσοστό της επιδότησης αλλά δεν ξεπερνά ποτέ τις 200.000€ :



Για επιχειρήσεις ΜΕ εξαγωγική δραστηριότητα:



Αύξηση εξαγωγών Αύξηση επιδότησης

2-4% 5%

4-6% 10%

6-8% 15%

>8% 20%



Για επιχειρήσεις ΧΩΡΙΣ εξαγωγική δραστηριότητα:



Αύξηση εξαγωγών Αύξηση επιδότησης

0-3% 5%

3-5% 10%

5-7% 15%

>7% 20%



Οι δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν είναι σύμφωνα με τον οδηγό οι εξής:

Δαπάνες προσωπικού έως 17.000€

Δαπάνες εξοπλισμού 20-50% της επιδότησης

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες έως 3% της επιδότησης

Προμήθεια/χρήση λογισμικού έως 20%

Ανάπτυξη προϊόντων έως 40%

Ευρεσιτεχνίες έως 40%

Σχεδιασμός συσκευασίας έως 10%

Δαπάνες λογισμικού έως 60% της επιδότησης

Δαπάνες προβολής έως 40% της επιδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

