Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Ο δείκτης S&P 500 έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τα μηνύματα του Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό, στον απόηχο των μηνυμάτων που έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος μέσω βιντεοσύνδεσης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 408,34 μονάδων (+0,92%), στις 44.565,07 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 44,34 μονάδων (+0,22%), στις 20.053,68 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,34 μονάδων (+0,53%), στις 6.118,71 μονάδες.

