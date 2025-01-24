Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό, στον απόηχο των μηνυμάτων που έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος μέσω βιντεοσύνδεσης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 408,34 μονάδων (+0,92%), στις 44.565,07 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 44,34 μονάδων (+0,22%), στις 20.053,68 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,34 μονάδων (+0,53%), στις 6.118,71 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.