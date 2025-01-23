Αμέσως μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς στα προϊόντα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν κορυφαίο οικονομικό εταίρο της Ουάσινγκτον.

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία για τις εμπορικές συναλλαγές των δύο πλευρών, με τους Ευρωπαίους να καταγράφουν πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου όσον αφορά τις εξαγωγές αγαθών και τους Αμερικανούς να ωφελούνται από την παροχή υπηρεσιών.

Το 2023, οι εξαγωγές αγαθών όλων των χωρών της ΕΕ μαζί προς τις ΗΠΑ έφτασαν τα 503,8 δισεκ. δολάρια και οι εισαγωγές τους τα 347,1 δισεκ., σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Διαπιστώνεται εμπορικό πλεόνασμα περίπου 157 δισεκ. ευρώ υπέρ των «27».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το πλεόνασμα ανέρχεται σε 201,6 δισεκ. δολάρια ή 193,5 δισεκ. ευρώ για το 2024, (δεν περιλαμβάνονται τα στατιστικά στοιχεία του μηνός Δεκεμβρίου).

Συνολικά, οι «27» πωλούν περισσότερα προϊόντα στις ΗΠΑ απ’ όσα εισάγουν, σε όλους τους τομείς, εκτός από αυτούς των πρώτων υλών και των υδρογονανθράκων.

Ξεπερνώντας τη Βρετανία και την Κίνα, η ΗΠΑ είναι έτσι, μακράν, ο μεγαλύτερος πελάτης της ΕΕ για τα αγαθά: το 20% των εξαγωγών του μπλοκ προοριζόταν για τις ΗΠΑ το 2023, αύξηση 6 μονάδων σε σύγκριση με το 2013.

Όσον αφορά τις εισαγωγές στην ΕΕ, οι ΗΠΑ έρχονται δεύτερες, πίσω από την Κίνα: περίπου το 14% των εισαγωγών στο μπλοκ προέρχεται από τις ΗΠΑ και, σύμφωνα με την Eurostat, στα τρία τέταρτα αυτών των εισαγόμενων προϊόντων δεν επιβάλλονταν δασμοί το 2023.

Η Γερμανία είναι μακράν η χώρα με το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα έναντι των ΗΠΑ, σε μεγάλο βαθμό χάρη στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά και λόγω των κολοσσών χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, όπως είναι οι εταιρείες Bayer και BASF. Την ακολουθεί η Ιταλία (εξαγωγές αυτοκινήτων και εξοπλισμού) και η Ιρλανδία (ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φαρμάκων παγκοσμίως).

Σύμφωνα με τα γαλλικά τελωνεία, η Γαλλία κατέγραψε έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου (-6,6 δισεκ. ευρώ) έναντι των ΗΠΑ το 2023. Η Eurostat ωστόσο αναφέρει ότι η Γαλλία, η οποία εξάγει αεροσκάφη, κρουαζιερόπλοια και κρασιά, κατέγραφε ένα πολύ μικρό εμπορικό πλεόνασμα.

Μόνο επτά χώρες της ΕΕ καταγράφουν έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου (σύμφωνα με τη Eurostat), με την Ολλανδία να έχει το μεγαλύτερο, κάτι που εξηγείται λόγω του ρόλου της ως ενεργειακού κόμβου χάρη στις λιμενικές υποδομές και τους πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς της.

Σε αντίθεση με τα αγαθά πάντως, η ζυγαριά κλίνει ξεκάθαρα υπέρ των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει τις αεροπορικές μεταφορές, τις εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών, τις τηλεπικοινωνίες, τους συμβούλους επιχειρήσεων και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Το 2023, η ΕΕ κατέγραφε έλλειμμα 104 δισεκ. ευρώ έναντι των ΗΠΑ, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Με βάση τους υπολογισμούς του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, το εμπορικό πλεόνασμα των ΗΠΑ ανέρχεται σε 76,5 δισεκ. δολάρια ή 73,4 δισεκ. ευρώ.

Αυτή η ανισορροπία στις υπηρεσίες τροφοδοτείται από το κολοσσιαίο έλλειμμα της Ιρλανδίας, όπου βρίσκονται οι ευρωπαϊκές έδρες των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών του ψηφιακού τομέα (Apple, Google, Meta), οι οποίες καταβάλλουν τεράστια ποσά για δικαιώματα και τέλη αδειοδότησης στις μητρικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

Το εμπόριο υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ παρουσιάζει, όπως και στα αγαθά, αυξανόμενη δυναμική. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι εξαγωγές υπηρεσιών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν μεταξύ 2012-2022 από το 18,5% στο 22%. Οι εισαγωγές υπηρεσιών από τις ΗΠΑ στην ΕΕ έφτασαν εξάλλου από το 24,6% στο 34,3%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

