Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ θα χρηματοδοτήσει τον οργανισμό του ΟΗΕ για το κλίμα μετά την αποχώρηση του Τραμπ από τη συμφωνία του Παρισιού

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θα συμβάλει στην κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων των ΗΠΑ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να αποσύρει τη χώρα από την παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Μπλούμπεργκ, ιδρυτής και κύριος ιδιοκτήτης της Bloomberg LP, της μητρικής εταιρείας του Bloomberg News, παρείχε την ίδια υποστήριξη όταν ο Τραμπ αποσύρθηκε από τη συμφωνία του Παρισιού το 2017, συνεισφέροντας περισσότερα από 15 εκατ. δολάρια. Τα χρήματα αυτά θα στηρίξουν τη λειτουργία του United Nations Framework Convention on Climate Change και θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ να καταμετρούν και να αναφέρουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον ΟΗΕ.

Μετά την ορκωμοσία του τη Δευτέρα, ο Τραμπ ξεκίνησε τη διαδικασία απόσυρσης των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού, επιδιώκοντας να περιορίσει την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Σταμάτησε επίσης κάποια οικονομική βοήθεια για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν σε έναν θερμότερο πλανήτη και να μεταβούν σε πράσινη ενέργεια. Ο αντίκτυπος της αποχώρησης των ΗΠΑ από την παγκόσμια διπλωματία για το κλίμα είναι ακόμη αβέβαιος, αν και διπλωμάτες και ακτιβιστές προετοιμάζοντας για την έκβαση αυτή από τότε που ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές.

«Ο αμερικανικός λαός παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα κατά των καταστροφικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε ο Μπλούμπεργκ σε δήλωσή του την Πέμπτη. «Τώρα, ο ρόλος της φιλανθρωπίας στην προώθηση της δράσης σε τοπικό, πολιτειακό και ιδιωτικό επίπεδο είναι πιο κρίσιμος από ποτέ».

Πηγή: skai.gr

