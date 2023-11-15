Πληρωμές αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών επιχειρήσεων

Στην καταβολή αποζημιώσεων ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες των προηγούμενων μηνών, προχωρά σταδιακά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023, καταβλήθηκε ποσό, ύψους 1.540.608,00 ευρώ, αποζημίωσης ειδικού σκοπού για συνολικά 4.528 πληρωμές.

Συγκεκριμένα, στους δικαιούχους εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν από πυρκαγιές καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού που αντιστοιχεί για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2023 και στους δικαιούχους εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023.

Επιπλέον, την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προγραμματίζει πληρωμή των δικαιούχων αποζημίωσης ειδικού σκοπού-εργαζόμενων επιχειρήσεων, που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες, για τον μήνα Οκτώβριο, ύψους 957.216,00 ευρώ. Πρόκειται για συνολικά 2.153 πληρωμές δικαιούχων.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε σχετικά: «Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει εξοφλήσει όλους τους δικαιούχους του επιδόματος των 534 ευρώ του μηνός Σεπτεμβρίου και θα εξοφλήσει όλους τους δικαιούχους του μηνός Οκτωβρίου, την προσεχή Παρασκευή. Εάν υπάρχουν συμπολίτες μας που έχουν κάνει αίτηση και δεν τους έχει καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης, θα πρέπει να αναζητήσουν στην οικεία περιφέρεια για ποιον λόγο το δικό τους ΑΦΜ έχει κριθεί ως μη επιλέξιμο και δεν έχει αποσταλεί με τον προβλεπόμενο τρόπο στο υπουργείο Εργασίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

