Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Ιστορική στροφή στον προστατευτισμό που δεν ευνοεί κανέναν

Του Γιάννη Ανυφαντή

Για απρόβλεπτες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία έκανε λόγο ο Κυριάκος Πιερράκακης, αναφερόμενος στους σκληρούς δασμούς που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα.

Συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής υπό την αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών, ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για «ανακοινώσεις που συνιστούν μια ιστορική στροφή στον προστατευτισμό και μια απότομη αλλαγή, μια θεμελιώδη απόκλιση από το πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται την πρόοδο από την ίδρυσή της».

«Πιστεύουμε ότι ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος δεν ευνοεί κανέναν», υποστήριξε ο Υπουργός, προσθέτοντας πως «οι επιπτώσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν».

Μάλιστα ο κ. Πιερρακάκης εκτίμησε πως «θα υπάρξουν αρκετοί γύροι κλιμάκωσης» στον πλανήτη, εκφράζοντας πάντως τη βεβαιότητα πως «η ελληνική οικονομία με σχέδιο και υπευθυνότητα θα ανταπεξέλθει στις διεθνείς προκλήσεις», με την ελληνική κυβέρνηση να λαμβάνει ενεργό ρόλο στη συντονισμένη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

