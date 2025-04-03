Ως μια κακή ημέρα για την παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο, ειδικά για όσους εξάγουν στην αγορά των ΗΠΑ, χαρακτήρισε τη σημερινή ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών Τυποποιητών Εξαγωγέων Ελιάς (ΠΕΜΕΤΕ), Κώστας Ζούκας, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (03/04) στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Η επιτραπέζια ελιά αποτελεί το πρώτο σε αξία εξαγωγών αγροτικό προϊόν στις ΗΠΑ. Το 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράψαμε μια χρονιά - ρεκόρ σε εξαγωγές με αξία που έφτασε τα 214 εκατομμύρια. Κάτι λιγότερο από το 30% του συνόλου εξαγωγών των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών εξάγονται στην αμερικανική αγορά», όπως ανέφερε ο κ. Ζούκας. «Έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό brand name, έχουμε κερδίσει τις προτιμήσεις των Αμερικανών καταναλωτών, ωστόσο αναμφίβολα η επιβολή ενός οριζόντιου δασμού 20% για όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και η ελιά, θα δημιουργήσει ένα σημαντικό πρόβλημα στις εξαγωγές, που αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθός του. Σίγουρα όμως θα είναι ιδιαίτερα αρνητικό».

Παράλληλα, σημείωσε πως υπάρχει μια γραμμική αντίστροφη σχέση μεταξύ της αύξησης της τιμής και του δασμού με τη μείωση της κατανάλωσης, γεγονός που θα δημιουργήσει προβλήματα και πίεση των τιμών του προϊόντος.

Ερωτηθείς για το αν μπορεί να υπάρχει κράτος που βγάζει το ίδιο προϊόν, αλλά να επωφελείται από κάτι άλλο, απάντησε:

«Σαφώς και υπάρχουν προϊόντα επιτραπέζιας ελιάς από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, όπως της Αιγύπτου, της Τουρκίας, του Μαρόκου, ακόμη και από τη Νότια Αμερική. Φυσικά, δεν έχουν την ποιότητα των ευρωπαϊκών ελιών στην αμερικανική αγορά, ούτε το ποιητικό χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει πρωτίστως την ελληνική ελιά, ωστόσο στον βαθμό που αυτές οι χώρες δεν θα υποστούν την επιβάρυνση του δασμού, θα έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά στο κόστος».

«Είχαμε μια μικρή αισιοδοξία ότι επειδή δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς στην Αμερική, εκτός από την Καλιφόρνια, τελικά ίσως οι ελιές μαζί με κάποια άλλα αγροτικά προϊόντα να εξαιρούνταν από τη λαίλαπα των δασμών. Δυστυχώς, δεν επιβεβαιώθηκε αυτή μας η αισιοδοξία», κατέληξε ο κ. Ζούκας και εξέφρασε την επιθυμία να γίνει σχετική συζήτηση με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την άφιξή της στη χώρα.

Καλαμπόκης (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων): Εφικτή η εξαίρεση των ελληνικών προϊόντων

Εφικτό κρίνει ο πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, το ενδεχόμενο τα ελληνικά προϊόντα να εξαιρεθούν από τους αμερικανικούς δασμούς.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Καλαμπόκης σημείωσε ότι τόσο από την ελληνική κυβέρνηση, όσο και από το ελληνοαμερικανικό λόμπι θα πρέπει να γίνουν όλες οι προσπάθειες για να καταλάβει η αμερικανική ηγεσία ότι δεν είναι το εμπόριο της Ελλάδας που θα επιφέρει τις μεγάλες αλλαγές.

Υπενθύμισε δε, ότι στην προηγούμενη διακυβέρνηση Τραμπ, είχαν εξαιρεθεί από τους δασμούς οι ελιές και το ελαιόλαδο της Ελλάδας και της Ιταλίας, ενώ είχαν επιβληθεί δασμοί στα αντίστοιχα ισπανικά προϊόντα.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων επισήμανε ότι οι ΗΠΑ είναι η πέμπτη χώρα στη σειρά κατάταξης που αγοράζουν προϊόντα από την Ελλάδα. Τόνισε ότι το 2024 οι εξαγωγές μας ήταν 2,4 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 5% από τα 50 δισ. σε εξαγωγές που κάνει η χώρα.

Διευκρίνισε ότι τα προϊόντα που εξάγουμε είναι:

σε ποσοστό 31% αγροδιατροφικά,

σε ποσοστό 22,85 % πετρελαιοειδή

και 42% βιομηχανικά προϊόντα.

Ο κύριος Καλαμπόκης χαρακτήρισε "θετικό ανάγνωσμα" ότι οι κύριοι αγοραστές των προιόντων μας είναι Ελληνες ομογενείς άρα δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τους δασμούς, ωστόσο ανέφερε ως αρνητικό στοιχείο, το γεγεονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να μπούμε ακόμηστις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Τσιάρας: Θα προσπαθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα να τύχουν διαφορετικής μεταχείρισης

«Η δική μας προσπάθεια θα είναι προς την κατεύθυνση τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα με τη μοναδικότητα που τα χαρακτηρίζει, να μπορούν να τύχουν μίας διαφορετικής μεταχείρισης», ανέφερε από την πλευρά του στον ΣΚΑΪ και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός διευκρίνισε, ωστόσο, ότι προς το παρόν κανείς δεν γνωρίζει εάν η ηγεσία των ΗΠΑ είναι διατεθειμένη να μπει σε τέτοιου είδους εξαιρέσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.