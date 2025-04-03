Αρνητικές επιπτώσεις στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης προβλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Όπως δήλωσε στο Bloomberg, οι δασμοί αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της Ευρωζώνης με μια πρώτη εκτίμηση της τάξης του 0,3% έως 0,4% το πρώτο έτος. Αντίθετα, ο διοικητής της ΤτΕ εκτιμά ότι η καθοδική πορεία του πληθωρισμού θα συνεχιστεί, ενώ περιορισμένες θα είναι οι άμεσες επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας στις ΗΠΑ είναι περίπου το 4,5% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, επομένως οι άμεσες επιπτώσεις δεν αναμένεται να είναι σημαντικές. Ωστόσο, η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί έμμεσα από τις αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.