Πολύς κόσμος αναρωτιέται πώς η κυβέρνηση Τραμπ προσδιόρισε το ύψος των δασμών που επέβαλε, ενώ πολλές χώρες υποστηρίζουν ότι τα νούμερα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο υπουργός Εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας επέμεινε ότι η χώρα του δεν εφάρμοσε δασμό 20% στις εισαγωγές των ΗΠΑ, όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, ενώ ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, τόνισε ότι οι δασμοί των ΗΠΑ «δεν βασίζονται στη λογική» και πως «σε αμοιβαία βάση οι δασμοί θα ήταν μηδέν, όχι 10%.

Αμερικανός δημοσιογράφος, γνωστός για τις οικονομικές αναλύσεις του, δηλώνει ότι ανακάλυψε την απάντηση και αναλυτές εκτιμούν ότι είναι πιθανό να έχει δίκιο.

«Στην πραγματικότητα δεν υπολόγισαν δασμολογικούς συντελεστές + μη δασμολογικούς φραγμούς, όπως λένε ότι έκαναν. Αντίθετα, για κάθε χώρα, απλώς πήραν το εμπορικό μας έλλειμμα (σ.σ των ΗΠΑ) με αυτήν τη χώρα, και το διαίρεσαν με τις εξαγωγές της χώρας προς εμάς» έγραψε ο οικονομικός συγγραφέας Τζέιμς Σαροβιέκι σε ανάρτηση στο X.

«Έχουμε λοιπόν εμπορικό έλλειμμα 17,9 δισ. δολαρίων με την Ινδονησία. Οι εξαγωγές της σε εμάς είναι 28 δισεκατομμύρια δολάρια. 17,9 δολάρια / 28 δολάρια = 64%, που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι το ύψος του δασμού που μάς επιβάλλει η Ινδονησία».

Ο αριθμός διαιρέθηκε στο μισό (32%), καθώς ο Τραμπ είπε ότι ήταν «ευγενικός». Υποστήριξε επίσης ότι στον προσδιορισμό των δασμών περιλαμβάνονται «χειραγώγηση νομίσματος και εμπορικοί φραγμοί».

Μια επεξήγηση των υπολογισμών που έγιναν και δημοσιεύτηκε αργότερα στο γραφείο του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική διοίκηση είχε χρησιμοποιήσει τα εμπορικά ελλείμματα διαιρεμένα με τις εισαγωγές.

Ο Μάικ Ο' Ρουρκ, επικεφαλής στρατηγικής μάρκετινγκ στην Jones Trading, δήλωσε στο CNN ότι ενώ αυτά τα νέα δασμολογικά μέτρα έχουν πλαισιωθεί ως «αμοιβαία», αποδεικνύεται ότι η πολιτική είναι στην πραγματικότητα μια πολιτική στόχευσης πλεονασμάτων…

Δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν δασμοί για τον υπολογισμό του συντελεστή. Η κυβέρνηση Τραμπ στοχεύει συγκεκριμένα έθνη με μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ.

Αναλυτικά η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εκτεταμένους δασμούς:

20% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση

26% στις εισαγωγές από την Ινδία

25% στις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα

24% στις εισαγωγές από την Ιαπωνία

32% στις εισαγωγές από την Ταϊβάν

10% στις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο

46% στις εισαγωγές από το Βιετνάμ

31% στις εισαγωγές από την Ελβετία

49% στις εισαγωγές από την Καμπότζη

32% στις εισαγωγές από την Ινδονησία

34% στις εισαγωγές από την Κίνα

36% στις εισαγωγές από την Ταϊλάνδη

24% στις εισαγωγές από τη Μαλαισία

30% στις εισαγωγές από τη Νότια Αφρική

10% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία

37% στις εισαγωγές από το Μπαγκλαντές

10% στις εισαγωγές από τη Σιγκαπούρη

17% στις εισαγωγές από το Ισραήλ

17% στις εισαγωγές από τις Φιλιππίνες

10% στις εισαγωγές από τη Χιλή

10% στις εισαγωγές από την Αυστραλία

29% στις εισαγωγές από το Πακιστάν

10% στις εισαγωγές από την Τουρκία

44% στις εισαγωγές από τη Σρι Λάνκα

10% στις εισαγωγές από την Κολομβία

Πηγή: skai.gr

