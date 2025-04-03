Το τσουνάμι των δασμών Τραμπ σαρώνει τα χρηματιστήρια

Το τσουνάμι των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ σαρώνει τα χρηματιστήρια. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές αντιδρούν με βουτιά από την έναρξη των συναλλαγών, με τις ρευστοποιήσεις να δίνουν τον τόνο. Στο κόκκινο βρέθηκαν και όλοι οι δείκτες των χρηματιστηρίων της Ασίας σήμερα, ενώ τα futures στη Wall Street βυθίζονται κατά 1.000 μονάδες (3,1%), καθώς παρατηρείται στροφή των επενδυτών από τα περιουσιακά στοιχεία με ρίσκο στα ομόλογα και τον χρυσό, που θεωρούνται "ασφαλή καταφύγια". Έτσι, ο χρυσός έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ξεπερνώντας τα 3.150 δολάρια.

Πιέσεις δέχεται το δολάριο, με το ευρώ να ενισχύεται κατά 0,8% στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου εξαμήνου, ενώ πτώση άνω του 3% καταγράφουν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το μπρεντ να διαπραγματεύεται στα 72 δολάρια.

Ισχυρές απώλειες στην Ευρώπη - Πτώση και στη Χρηματιστήριο της Αθήνας

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 1,5% και διαπραγματεύεται, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

Ο γερμανικός DAX άνοιξε με πτώση 2,5% στην αρχή του trading στη Φρανκφούρτη, ενώ αυτή την ώρα η πτώση είναι της τάξης του 1,8%. Στο Παρίσι ο CAC 40 υποχωρεί 1,5%.

Στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε με κάμψη 1,16%, στη συνέχεια όμως η πτώση περιορίστηκε στο 0,6%

Ο Ρόμαν Ζίρουκ ανώτερος αναλυτής αγοράς στην παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Ebury τόνισε στον Guardian ότι "οι ανακοινώσεις του Τραμπ στην ''Ημέρα της Απελευθέρωσης'' επιβεβαίωσαν τα πιο απαισιόδοξα σενάρια της αγοράς, με τον μέσο δασμολογικό συντελεστή να αυξάνεται σε πάνω από 20% από μόλις 2,5% πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 20ού αιώνα. Οι ασιατικές χώρες επλήγησαν περισσότερο, με ορισμένες να βλέπουν τιμωρητικούς αντισταθμιστικούς δασμούς άνω του 40% και την Κίνα να πλήττεται με τεράστιο φόρο 34% πέραν του 20% που έχει ήδη επιβληθεί από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Στην άλλη πλευρά του φάσματος είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι μεγάλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις οποίες επιβλήθηκαν δασμοί μάξιμουμ έως 10%, με την ΕΕ να βρίσκεται στη μέση με 20%”.

Οι μετοχές των τραπεζών της ευρωζώνης, που επηρεάζονται από τις προοπτικές της οικονομίας, σημείωσαν πτώση 3,1% καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις των επενδυτών για μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρόλο που ο εμπορικός πόλεμος απειλεί να οδηγήσει σε άνοδο τον πληθωρισμό.

Στο “κόκκινο” και το χρηματιστήριο του Λονδίνου

Στο “κόκκινο” βρέθηκε την Πέμπτη και το χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Οι μετοχές υποχωρούν στο Λονδίνο κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης, καθώς οι επενδυτές του City αντιδρούν αρνητικά στους δασμούς.

Ο δείκτης FTSE 100 των μετοχών εταιρειών blue chip υποχώρησε σχεδόν κατά 1,5% στην αρχή της διαπραγμάτευσης, σημειώνοντας πτώση 125 μονάδων στις 8481 μονάδες.

Εταιρείες εξόρυξης όπως η Anglo American (-4,7%) και η Antofagasta (-4,6%) συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγάλων πτωτικών, μαζί με τράπεζες όπως η Barclays (-4,1%) και η HSBC (-3,5%).

Η νευρική αντίδραση αντανακλά τους φόβους των αγορών ότι ένας εμπορικός πόλεμος αυξάνει τον κίνδυνο παγκόσμιας ύφεσης, οδηγώντας σε περισσότερα επισφαλή χρέη και λιγότερη ζήτηση για εμπορεύματα.

Ο Ντάνιελ Μάρεϊ, αναπληρωτής CIO στον παγκόσμιο τραπεζικό όμιλο EFG, δήλωσε στον Guardian τι αναμένει στο επόμενο διάστημα.

"Ο κίνδυνος ύφεσης στις ΗΠΑ και παγκοσμίως έχει αυξηθεί άμεσα ως αποτέλεσμα των αμερικανικών δασμών, όπως και η πιθανότητα ο πληθωρισμός να παραμείνει υψηλότερος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με τη σειρά της, η πιθανότητα στασιμοπληθωρισμού κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη για τις κεντρικές τράπεζες".

Ο Μάρεϊ πρόσθεσε ότι οι επόμενοι μήνες είναι πιθανό να είναι ασταθείς, καθώς (α) οι δασμοί αρχίζουν να επηρεάζουν την παγκόσμια δραστηριότητα και τον πληθωρισμό (β) άλλες χώρες επιβάλλουν αντίποινα στις ΗΠΑ, υποκινώντας πιθανώς μια μακρά φάση αντιπαγκοσμιοποίησης (γ) η διεθνής πολιτική τάξη επανευθυγραμμίζεται και οι χώρες επαναξιολογούν τη φύση της σχέσης τους με τις ΗΠΑ, όχι μόνο όσον αφορά το εμπόριο, αλλά ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην άμυνα και την παγκόσμια τάξη.

