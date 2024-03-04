ΙΟΒΕ: Eπιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Φεβρουάριο

Υποχώρησε τον Φεβρουάριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος και διαμορφώθηκε στις 104,8 μονάδες, από 107,2 μονάδες τον Ιανουάριο, στη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 14 μηνών.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, στους επιμέρους επιχειρηματικούς δείκτες, καταγράφεται ισχυρή εξασθένιση των προσδοκιών στις κατασκευές, αποκλειστικά λόγω των ιδιωτικών έργων, ενώ στους υπόλοιπους τομείς σημειώνεται οριακή έως μικρή βελτίωση.

Παράλληλα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχωρεί οριακά και μειώνεται στο επίπεδο του Φεβρουαρίου του προηγούμενου έτους.

«Το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν έντονες αβεβαιότητες στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζουν επιμέρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας με διάφορους τρόπους, μέσω της ζήτησης όπως και του κόστους χρηματοδότησης, ενέργειας και πρώτων υλών. Αυτές πιέζουν τις παραγγελίες από το εξωτερικό και τις αναμενόμενες πωλήσεις για ορισμένους από τους εξωστρεφείς κλάδους και καθιστούν τις προσδοκίες σχετικά ευμετάβλητες. Γενικά, πάντως, στον επιχειρηματικό τομέα κατά το τελευταίο διάστημα υπάρχει τάση συγκρατημένης αισιοδοξίας. Στα νοικοκυριά όμως, παρά την μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η πίεση στα πραγματικά εισοδήματα από το υψηλό επίπεδο τιμών παραμένει. Οι προσδοκίες τους φαίνεται να είναι λιγότερο θετικές σε σχέση με τις αντίστοιχες επιχειρηματικές, αν και η σταδιακή μείωση της ανεργίας επιτρέπει σε μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας να έχει νέα εισοδήματα που αντισταθμίζουν τις απώλειες της αγοραστικής δύναμης λόγω πληθωρισμού. Συνολικά, η εξέλιξη του οικονομικού κλίματος θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις της οικονομίας βραχυχρόνια, αλλά κυρίως από το εάν δημιουργούνται συνθήκες σταθερής αναπτυξιακής πορείας της μεσοπρόθεσμα» σημειώνεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ.

Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώθηκαν ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν σημαντικά.

στις κατασκευές, οι θετικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων στράφηκαν αρνητικές, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση περιορίστηκαν ήπια.

στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν οριακά, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται ελαφρά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων ενισχύονται σημαντικά.

στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν αισθητά, όπως και εκείνες για τη ζήτηση, ενώ αντίστοιχα κινούνται οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης οι οποίες βελτιώνονται σημαντικά.

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας περιορίστηκαν οριακά, ενώ οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση ενισχύθηκαν ήπια. Παράλληλα, εξασθένισαν έντονα οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και υποχώρησε η πρόθεση για αποταμίευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

