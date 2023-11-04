«Είμαστε μία ανάσα από τον στόχο μας. Να πέσει, δηλαδή, το ποσοστό της ανεργίας κάτω του 10% και να "ξεπαγώσουν" και επίσημα πια οι τριετίες για 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σύμφωνα με τα οποία η ανεργία μειώθηκε στο 10% τον Σεπτέμβριο του 2023.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα εξής:

«Σήμερα, διάβασα - με μεγάλη μου χαρά - ότι η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι η ανεργία στην Ελλάδα έπεσε στο 10% για τον μήνα Σεπτέμβριο από 10,6%, που ήταν τον Αύγουστο.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι άνεργοι στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 104.240 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2022 και κατά 24.549 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023.

Με αργά, αλλά σταθερά βήματα, προχωράμε μπροστά και βλέπουμε τους καρπούς των κόπων μας να ανταμείβονται.

Είμαστε, λοιπόν, μία ανάσα από τον στόχο μας. Να πέσει, δηλαδή, το ποσοστό της ανεργίας κάτω του 10% και να "ξεπαγώσουν" και επίσημα πια οι τριετίες για 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Κάποιοι μας αμφισβήτησαν και κάποιοι άλλοι μας χλεύαζαν, αλλά τα ποσοστά δεν λένε ψέματα.

Τα τελευταία χρόνια, η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες, που αντιμετώπισε από την ύφεση της πανδημίας και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, κατάφερε να μειώσει τα ποσοστά, την ίδια ώρα που σε πολλές χώρες της Ευρώπης επικρατεί οικονομική ύφεση.

Όσον αφορά στην ανεργία των νέων, η Ελλάδα έπεσε σημαντικά στη σχετική κατάταξη, με 19,4% πίσω από την Ισπανία (27,8%), Ιταλία και Σουηδία (21,9%), Εσθονία (20,8%), Κροατία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία και Πορτογαλία.

Η μείωση της ανεργίας των νέων είναι το μεγαλύτερο στοίχημά μας. Πριν από λίγους μήνες, η Ελλάδα ήταν πρώτη στην ανεργία νέων στην Ευρωζώνη και, τώρα, βλέπουμε αυτό το ποσοστό να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα προς τα κάτω.

Σε αυτό έχουν συμβάλει σημαντικά οι δράσεις της κυβέρνησης για την ένταξη και επανένταξη των νέων στην αγορά εργασίας με στοχευμένα προγράμματα μαθητείας, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Όλο αυτό το διάστημα, αλλά και τους επόμενους μήνες, σκοπεύω να ασχοληθώ πολύ ενεργά με αυτά τα προγράμματα, που σχεδιάζουμε από κοινού με τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να βοηθήσουμε να "ανοίξουν" και άλλες θέσεις απασχόλησης, που θα βοηθήσουν την περαιτέρω υπαναχώρηση των ποσοστών ανεργίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

