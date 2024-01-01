Όλες οι αλλαγές στη φορολογία που φέρνει το 2024

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το 2024 φέρνει μαζί του σημαντικές αλλαγές στη φορολογία που δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξει κάποιος ότι επηρεάζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το σύνολο των φορολογουμένων.



-Αναμφίβολα η πιο σημαντική έχει να κάνει με τη φορολόγηση 730.000 ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι για τους οποίους θεσπίζεται ένα ελάχιστο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα στο ύψος των 10.920 ευρώ. Ποσό το οποίο αυξάνεται έως τις 50.000 ευρώ ανάλογα με τα έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, τον τζίρο και το μισθολογικό κόστος. Το τεκμαρτό αυτό εισόδημα είναι μαχητό, μπορεί δηλαδή να αμφισβητηθεί ενώ προβλέπεται πλήρης απαλλαγή στις περιπτώσεις στρατιωτικής θητείας, φυλάκισης, ασθένειας, λοχείας.

-Ταυτόχρονα μειώνεται στο μισό το τέλος επιτηδεύματος, στα 325 ευρώ, για όλους τους επαγγελματίες χωρίς εξαιρέσεις.

- Περίπου 1,3 εκατ. φορολογούμενοι(μισθωτοί, συνταξιούχοι κι αγρότες) με παιδιά θα δουν μείωση στη φορολογία τους εξαιτίας της αύξησης κατά 1000€ στο αφορολόγητο τους. Το όφελος κυμαίνεται από 90 ευρώ έως 220 ευρώ ετησίως ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

- Αλλαγές έρχονται σε όσους έχουν περισσότερα από 3 ακίνητα και τα διαθέτουν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το φορολογικό σύστημα θα τους θεωρεί επιχειρηματίες, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξουν βιβλία. Όπως είναι λογικό θα επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο.

- Η αγοραπωλησία ακινήτων με μετρητά αποτελεί πια παρελθόν. Κάθε συμβόλαιο που καταγράφει προκαταβολή, μερική ή ολική εξόφληση με μετρητά θα θεωρείται άκυρο και θα απαγορεύεται η μεταγραφή του

- Το πρόστιμο για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ με μετρητά αυξάνεται. Από 100 ευρώ που ήταν με το προηγούμενο καθεστώς, διαμορφώνεται στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.

- Έως τις 29 Φεβρουαρίου όλες οι ταμειακές μηχανές θα είναι συνδεδεμένες με POS

- Επεκτείνεται και στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής (ταξί, περίπτερα, λαϊκές) η υποχρεωτική διάθεση POS. Ταυτόχρονα όλοι οι κλάδοι λαϊκής ανεξαιρέτως υποχρεούνται να παρέχουν στους πελάτες τους δυνατότητα πληρωμής μέσω του συστήματος IRIS

- Καθορίζεται αμοιβή 100 ευρώ -3000 ευρώ στους πολίτες που θα καταγγέλλουν περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων από παραποιημένες ταμειακές μηχανές μέσω του application «Appodixi».

- Μονιμοποιούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε μεταφορές, τουρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό κι αγαθά που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Έως τις 30 Ιουνίου 2024 (και βλέπουμε) παρατείνεται το καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ στον καφέ και τα ροφήματα στην εστίαση και τα κόμιστρα ταξί. Αντίθετα επανέρχεται ο συντελεστής ΦΠΑ 24% στα μη αλκοολούχα ποτά ( αναψυκτικά, ανθρακούχα νερά, μπύρες χωρίς αλκοόλ ) της εστίασης.

- Γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

- Γίνεται υποχρεωτική η διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA, όλων των εσόδων και εξόδων. Τα έσοδα που θα δηλώνονται από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα μπορεί να είναι μικρότερα από τα έσοδα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα. Επίσης, οι δαπάνες μιας επιχείρησης που δεν έχουν διαβιβαστεί δεν θα εκπίπτουν.

- Έως το τέλος του 2024 θα εφαρμόζεται πλήρως σε όλες τις μεταφορές το ψηφιακό δελτίο αποστολής

- Ο φόρος διαμονής αποτελεί παρελθόν αλλά αντικαθίσταται από το λεγόμενο τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση το οποίο θα επιβαρύνει με 1,5€/ημέρα και όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

- Θεσπίζεται ανώτατο όριο διάρκειας 60 ημερών για κάθε διαφορετική βραχυχρόνια μίσθωση

- Αυξάνονται τα πρόστιμα για την μη εγγραφή στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από οριζόντιο 5.000 ευρώ , ορίζεται στο 50% των ακαθάριστων εσόδων με ελάχιστο τις 5.000€

- Αυξάνεται η μείωση φόρου για την ανακαίνιση ακινήτων. Το ανώτατο όριο δαπάνης , κι άρα μείωσης του φόρου παραμένει στις 16.000 ευρώ για περίοδο 5 ετών, όμως πλέον θα λαμβάνονται υπόψη και τα υλικά μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο 1/3 των δαπανών για τις υπηρεσίες ενεργειακής, λειτουργικής κι αισθητικής αναβάθμισης των κτιρίων. Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να προκύπτουν από τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά και έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέσω του myDATA.

- Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για νοθεία , λαθρεμπόριο καυσίμων ή παρεμπόδιση ελέγχου. Η εγκατάσταση σφραγίζεται για 2 χρόνια. Επίσης τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της σφραγισμένης εγκατάστασης εξοστρακίζονται για 2 χρόνια από το χώρο διακίνησης ενεργειακών προϊόντων

- Η καταβολή κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (επιδόματα τέκνων, επίδομα γέννησης, επιδόματα ανεργίας) θα γίνεται πλέον αποκλειστικά με χρεωστική κάρτα.

Μειώνονται οι φόροι συγκέντρωσης κεφαλαίου (από 0,5% σε 0,2%) και χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά 50%, σε 1 τοις χιλίοις



Πηγή: skai.gr

