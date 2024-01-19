Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει από σήμερα νέα ψηφιακή δυνατότητα υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων που ξεκινούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και αγροτικές υπηρεσίες για ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ, καθώς και για την απένταξη από αυτό. Με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας καταργείται η χρονοβόρα χειρόγραφη διαδικασία και οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για ένταξη ή απένταξη στο ειδικό καθεστώς, που ενδεικτικά και μόνο το έτος 2023 ανήλθαν σε 26.000.

Η νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζει το πεδίο εφαρμογής, τους δικαιούχους, καθώς και την ψηφιακή διαδικασία υποβολής της δήλωσης. Η δήλωση υποβάλλεται κατά κανόνα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία/Αλλαγές Στοιχείων Μητρώου/Ειδικό καθεστώς Αγροτών.

Ειδικότερα, οι χρήστες κατά την υποβολή της δήλωσης βλέπουν να εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα πεδία με τα στοιχεία τους. Αφού επιλέξουν τον δήμο μόνιμης κατοικίας/έδρας τους ολοκληρώνουν τη διαδικασία και λαμβάνουν τον μοναδικό αριθμό δήλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

