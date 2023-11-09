Ο Μπρετόν στην Κίνα για το θεματολόγιο της Ευρώπης περί ελαχιστοποίησης κινδύνων

Ο Επίτροπος Μπρετόν μεταβαίνει στην Κίνα όπου θα συζητήσει το θεματολόγιο της Ευρώπης για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, καθώς και σημαντικά θέματα ψηφιακού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, ο Επίτροπος κ. Μπρετόν θα βρίσκεται στο Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Κίνας κ. Zhang Guoqing, τον Υπουργό Εμπορίου κ. Wang Wentao και τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας κ. Jin Zhuanglong, με τους οποίους θα συζητήσει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, καθώς και θέματα ψηφιακού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος.

Στόχος της επίσκεψης είναι η επιβεβαίωση της πρόθεσης της ΕΕ να προστατεύσει τα στρατηγικά της συμφέροντα και να προωθήσει το βασιζόμενο σε αξίες όραμά της για την ανάπτυξη σημαντικών τεχνολογιών. Ο Επίτροπος κ. Μπρετόν θα υποστηρίξει τη δίκαιη μεταχείριση των εταιρειών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, όσον αφορά την πρόσβασή τους στην αγορά, σε φορείς τυποποίησης, καθώς και στις δημόσιες συμβάσεις.

Καθώς αυξάνεται η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας, ο Επίτροπος θα ζητήσει επίσης από την Κίνα να ενεργεί υπεύθυνα όσον αφορά τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως όσες σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

O Επίτροπος κ. Μπρετόν θα συναντηθεί επίσης με τον κ. Jiang Fan, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alibaba International Digital Commerce Group, με τον οποίο θα συζητήσει για το ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πλατφόρμες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Επίτροπος κ. Μπρετόν θα εκφωνήσει κεντρική ομιλία για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας και θα συναντηθεί με εκπροσώπους εταιρειών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Κίνα.

Η επίσκεψη θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία να δοθεί συνέχεια στα ζητήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο του πρόσφατου διαλόγου ΕΕ-Κίνας, ιδίως στον ψηφιακό διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κίνας, και να προετοιμαστεί η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας.

Στη συνέχεια, ο Επίτροπος κ. Μπρετόν θα μεταβεί στη Σινγκαπούρη το Σάββατο 11 Νοεμβρίου.

Λένα Φλυτζάνη

