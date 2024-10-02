Νόβακ: H προσφορά πετρελαίου ενδέχεται να μειωθεί λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

H προσφορά πετρελαίου ενδέχεται να μειωθεί λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

Επανέλαβε, επίσης, ότι οι τιμές του πετρελαίου ήδη επηρεάζονται από τη σύγκρουση. Μάλιστα, τόνισε ότι οι τιμές πετρελαίου έχουν ήδη αυξηθεί. Παράλληλα, επεσήμανε ότι βλέπει άνοδο της ζήτησης στην κατανάλωση πετρελαίου σήμερα.

Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚ+, διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική παραγωγής πετρελαίου, κατά τη συνάντηση των κορυφαίων υπουργών του που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, δήλωσε πηγή του ΟΠΕΚ+ ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη συμμόρφωση με τις περικοπές της παραγωγής, που προκύπτουν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι υπουργοί είναι πιθανό να προσαρμόσουν τα προγράμματα αποζημίωσης για εκείνες τις χώρες που έχουν υπερβεί τους στόχους τους, δήλωσε άλλη πηγή του ΟΠΕΚ+.

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι τον Σεπτέμβριο για πρώτη φορά από το 2021, αλλά έκτοτε έχουν αυξηθεί πάνω από τα 75 δολάρια λόγω ανησυχιών ότι η στρατιωτική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ θα μπορούσε να διαταράξει την παραγωγή από την περιοχή.

«Η ίδια η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, συνολικά, είχε ήδη εν μέρει επηρεάσει την τιμή», είπε ο Νόβακ.

«Η αγορά αντιδρά, πρώτα από όλα, στο γεγονός ότι η προσφορά στην αγορά μπορεί να μειωθεί ως αποτέλεσμα κάποιας σύγκρουσης ή στρατιωτικής δράσης», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

