Αύξηση σχεδόν 3% σημείωσαν οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου, καθώς οι ΗΠΑ προειδοποίησαν για πιθανή επικείμενη επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με το CNBC.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Υπουργείου Άμυνας δήλωσαν στο NBC News ότι οι ΗΠΑ «έχουν ενδείξεις ότι το Ιράν ετοιμάζεται να εξαπολύσει επικείμενη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ».

«Υποστηρίζουμε ενεργά τις αμυντικές προετοιμασίες για να υπερασπιστούμε το Ισραήλ έναντι αυτής της επίθεσης. Μια άμεση στρατιωτική επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα έχει σοβαρές συνέπειες για το Ιράν», δήλωσε στο NBC ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ειδικότερα, στο συμβόλαιο Νοεμβρίου του West Texas Intermediate η τιμή διαμορφώνεται στα 70,22 δολ. το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 2,01 δολάρια ή 2,95%. Το πετρέλαιο brent, για το συμβόλαιο Δεκεμβρίου έφτασε στα 73,65 δολ. το βαρέλι, με αύξηση 1,95 δολ. ή 2,72%.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν δραματικά την περασμένη εβδομάδα, καθώς το Ισραήλ σφυροκόπησε την υποστηριζόμενη από το Ιράν, Χεζμπολάχ με αεροπορικές επιδρομές, σκοτώνοντας τον ηγέτη της οργάνωσης Χασάν Νασράλα. Η κυβέρνηση Νετανιάχου έστειλε χερσαίες δυνάμεις στο νότιο Λίβανο την Τρίτη.

Οι αναλυτές που ασχολούνται με την αγορά πετρελαίου και με τη γεωπολιτική έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα φέτος ότι μια ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο θα μπορούσε να είναι το έναυσμα για έναν περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν, αυξάνοντας τον κίνδυνο διακοπής του εφοδιασμού αργού πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.