Αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών συνολικού ύψους 60 δισ. ευρώ σχεδιάζει η Γαλλία με τον προϋπολογισμό του 2025 σε μια προσπάθεια να περιορίσει το έλλειμμα από το 6,1% του ΑΕΠ στο 5%.

Συγκεκριμένα, η νέα κυβέρνηση της Γαλλίας σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες κατά περίπου 40 δισ. ευρώ και να αυξήσει τους φόρους για να φέρει άλλα 20 δισ. ευρώ το επόμενο έτος σε μια προσπάθεια να μειώσει το τεράστιο δημόσιο χρέος της χώρας, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι την Τετάρτη.

Το Παρίσι ελπίζει ότι αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ θα καθησυχάσει τις Βρυξέλλες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι η Γαλλία είναι σοβαρή για τη μείωση του τεράστιου ελλείμματός της, το οποίο αναμένεται να φτάσει το 6,1% του ΑΕΠ φέτος. Ωστόσο, οι δρακόντειες περικοπές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και να πυροδοτήσουν εκτεταμένες διαμαρτυρίες στη Γαλλία.

Αν και δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τις προτεινόμενες περικοπές δαπανών, κυβερνητικοί αξιωματούχοι - οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας είπαν σε δημοσιογράφους σε μια ενημέρωση ότι σχεδιάζουν να περικόψουν περίπου 20 δισ. ευρώ από τους υπουργικούς προϋπολογισμούς, καθυστέρηση της προσαρμογής των πληρωμών των συντάξεων για τον πληθωρισμό μέχρι τον Ιούλιο και να καταστήσουν τις δαπάνες στον τομέα της υγείας πιο αποτελεσματικές.

Ο πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα υποσχεθεί να είναι ειλικρινής με τους Γάλλους σχετικά με την κατάσταση των οικονομικών της χώρας, μεταξύ άλλων και κατά την πρώτη ομιλία του στο κοινοβούλιο την Τρίτη. Σε αυτή την ομιλία, ο Μπαρνιέ ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα χρειαστεί μέχρι το 2029 να συμμορφωθεί με τους κανόνες δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτούν έλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΠ. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να επιτύχει τον στόχο για το έλλειμμα το 2027, μια προθεσμία που πολλοί ειδικοί θεωρούσαν μη ρεαλιστική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε πέρυσι τη Γαλλία στη λεγόμενη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για υπερβολικές δαπάνες. Το Παρίσι έχει μέχρι το τέλος του μήνα να στείλει στις Βρυξέλλες ένα αξιόπιστο σχέδιο μείωσης του χρέους. Γάλλοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι περικοπές που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη θα διαβεβαιώσουν επαρκώς τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές.

Η κυβέρνηση του Μπαρνιέ σχεδιάζει να ολοκληρώσει τον προϋπολογισμό της για το επόμενο έτος στις 10 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.