Δημοσίευμα για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, αλλά κυρίως για την επιτυχημένη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, φιλοξενεί η γερμανική Handelsblatt. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει τα εξής:

«Κάθε μήνα, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης υποβάλλει στοιχεία για τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ είναι πιθανό να ζηλεύει τα τελευταία στοιχεία του Αθηναίου συναδέλφου του. Εξάλλου, τα ελληνικά κρατικά ταμεία είναι καλά γεμάτα.

Το οκτάμηνο, τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον προϋπολογισμό κατά 1,9 δισ. ευρώ. Αυτό ήταν σχεδόν 5% περισσότερα από τα προϋπολογισθέντα.

Τα πρόσθετα έσοδα οφείλονται εν μέρει στην ισχυρή οικονομία. Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,3% το δεύτερο τρίμηνο. Οι χώρες της ευρωζώνης πέτυχαν κατά μέσο όρο ανάπτυξη μόνο 0,6%. Ωστόσο, τα υψηλά φορολογικά έσοδα οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η Ελλάδα καταπολεμά με επιτυχία τη φοροδιαφυγή.

Η Ελλάδα συγκρούστηκε και με ομάδες ψηφοφόρων με επιρροή

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων για την είσπραξη των φόρων έμοιαζαν μάλλον ημιτελείς. Όλες οι συμμαχίες απέφευγαν τη σύγκρουση με ομάδες ψηφοφόρων με επιρροή, όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι επιχειρηματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι.

Στη συνέχεια, ο συντηρητικός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί μία από τις προτεραιότητές του. ”Δουλεύει”, ανάρτησε χαρούμενος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κυβέρνηση απέδειξε ότι ”οι αλλαγές που πολλοί στην Ελλάδα θεωρούσαν αδύνατες, εφαρμόζονται”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.