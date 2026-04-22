«Θετικά υποδέχεται, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα που στηρίζουν την πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους, περιορισμένης ρευστότητας και διεθνούς αβεβαιότητας».

Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, μετά την ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό της νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και την εξειδίκευσή τους από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Μπρατάκος: «Η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, η συνέχιση της στήριξης στον πρωτογενή τομέα, αλλά κυρίως οι παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της ρύθμισης οφειλών, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι προβλέψεις για τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, για τη νέα δυνατότητα 72 δόσεων και για την άρση δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, καθώς μπορούν να δώσουν πραγματική ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Οφείλουμε, παράλληλα, να επισημάνουμε ότι η αγορά χρειάζεται ακόμη πιο σταθερές, πιο οριζόντιες και πιο μόνιμες λύσεις, πέρα από προσωρινές διευκολύνσεις. Οι επιχειρήσεις ζητούν ένα περιβάλλον που στηρίζει σε διαρκή βάση τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή τους προοπτική.

Γι' αυτό, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η επιτάχυνση των ρυθμίσεων για το ιδιωτικό χρέος και η διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, αίτημα του ΕΒΕΑ παραμένει η επαναφορά της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις, ώστε να στηριχθεί η ρευστότητα και η αναπτυξιακή προοπτική βιώσιμων επιχειρήσεων.

Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, με συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που δημιουργείται να μεταφράζεται και σε ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της παραγωγικής Ελλάδας».

Πηγή: skai.gr

