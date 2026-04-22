Εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης - Δείτε πίνακες

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, για την εξειδίκευση της νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση πρωτογενούς πλεονάσματος άνω του στόχου για το 2025, η οποία δίνει τη δυνατότητα για πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις.

Δείτε live

Ξεκινώντας, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι σημαντικό μέρος των πλεονασμάτων επιστρέφει στην κοινωνία.

«Το πλεόνασμα δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης αλλά ανάπτυξης», τόνισε.

«Η κυβέρνηση θα διαθέσει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ για την στήριξη του διαθέσιμου εοσοδήματος των πολιτών», πρόσθεσε.

«Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα πολιτικής σε 3 άξονες: στήριξη εισοδήματος, μείωση του κόστους ζωής και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος», πρόσθεσε.

Ιδιωτικό χρέος

Αναφερόμενος στο ιδιωτικό χρέος τόνισε:

«Υπάρχουν χιλιάδες πολίτες που είναι εγκλωβισμένοι στα χρέη τους και πλέον με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα:

δίνουμε τη δυνατότητα άρσης τραπεζικών λογαριασμώνμε εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμισης του υπόλοιπου

διευρύνουμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό, πλέον μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλέτες με χρέη 5.000 -10.000 ευρώ

θεσπίζουμε τη δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεις για παλιές μη ρυθμισμένες οφειλές (οφειλές μέχρι το τέλος του 2023) με σταθερούς όρους, χαμηλές δόσεις και ενιαίο επιτόκιο

Ενίσχυση συνταξιούχων

Η ετήσια ενίσχυση κάθε Νοέμβριο αυξάνεται από 250 ευρώ σε 300 καθαρά, ενώ αυξάνονται και τα εισοδηματικά και περιουσικακά κριτήρια. Η ενίσχυση θα αφορά πλεόν το 85% των συνταξιούχων από 60% πέρσι. Η παρέμβαση θα είναι μόνιμη.

Στεγαστικό

Αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου. Θα καλύπτεται πλέον το 86% των ενοικιαστών ή 1.000.000 πολίτες.

Οικογένειες με παιδιά

Μέχρι τέλος Ιουνίου και χωρίς αίτηση θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση στις οικογένειες με παιδιά. Ειδικότερα η ενίσχυση θα είναι της τάξης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Αφορά το 80% των οικογενειών με παιδιά (1 εκατομμύριο οικογένειες με 3,3 εκατ. μέλη).

Η συγκεκριμένη στήριξη στοχεύει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Ενεργειακή κρίση

Η επιδότηση 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης επεκτείνεται και τον Μάϊο, ενώ η επιδότηση για τα λιπάσματα θα συνεχιστεί μέχρι και τον Αύγουστο.

Υποχώρηση των προβλέψεων για πληθωρισμό και ανάπτυξη

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή θα έχουν επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία.

Αναθεωρείται η πρόβλεψη για την ανάπτυξη από το 2,4 στο 2%.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο υπουργός -λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών των καυσίμων και τις συνέπειες στην εφοδιαστική αλυσίδα- ο πληθωρισμός αυξάνεται προσωρινά.

Αντίθετα, για το 2027 αναθεωρείται ανοδικά η ανάπτυξη , από το 1,7% στο 2% λόγω των επενδύσεων, ενώ ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί.

Δείτε συνοπτικά:

Πετραλιάς: Αναμένεται αναθεώρηση της ανάπτυξης

Εξειδικεύοντας τις επιπτώσεις στην οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ανέφερε ότι προβλέπεται αναθεώρηση της ανάπτυξης στο 2% εφέτος από 2,4%, ενώ το επόμενο έτος θα αυξηθεί στο 2% από 1,7%. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του πληθωρισμού εφέτος στο 3,2% από 2,2% και το 2027 στο 2,4% από 2,2% (με τιμή πετρελαίου στα 89 δολάρια, όπως εκτιμά και η Κομισιόν). Το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι 3,2% του ΑΕΠ το 2026 και το 2027, χωρίς να υπάρξουν νέα μέτρα. Το ονομαστικό ΑΕΠ θα αυξηθεί στα 272,8 δισ. ευρώ το 2027 από 261,3 δισ. ευρώ εφέτος, ενώ το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 130,3% του ΑΕΠ το 2027 από 136,8% του ΑΕΠ εφέτος. Ενώ, το επόμενο έτος το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ θα αυξηθεί στα 7 δισ. ευρώ από 6,35 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.