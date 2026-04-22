Ίσως είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει λούτρινα παιχνίδια, όμως ακόμη και αυτά δεν μένουν ανεπηρέαστα όταν περιορίζονται οι αποστολές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Πολλά παιχνίδια είναι φτιαγμένα από πολυεστέρα και ακρυλικά, συνθετικές ίνες που προέρχονται από το πετρέλαιο. Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, προμηθευτές στην Κίνα ενημέρωσαν την Aleni Brands ότι το κόστος των υλικών είχε ήδη αυξηθεί κατά 10% έως 15%, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Ricardo Venegas.

«Η κατάσταση δείχνει πόσο βαθιά το πετρέλαιο διαπερνά το σύστημά μας και ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό», είπε. «Ποιος θα φανταζόταν ότι η τιμή ενός παιχνιδιού συνδέεται άμεσα με το πετρέλαιο;»

Και δεν είναι μόνο τα παιχνίδια. Πετροχημικά που προέρχονται από πετρέλαιο και φυσικό αέριο χρησιμοποιούνται στην παραγωγή περισσότερων από 6.000 καταναλωτικών προϊόντων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Πληκτρολόγια υπολογιστών, κραγιόν, ρακέτες τένις, πιτζάμες, φακοί επαφής, απορρυπαντικά, τσίχλες, παπούτσια, κηρομπογιές, αφρός ξυρίσματος, μαξιλάρια, ασπιρίνη, οδοντοστοιχίες, ταινίες, ομπρέλες και νάιλον χορδές κιθάρας είναι μόνο μερικά παραδείγματα.

Μέχρι στιγμής, η πιο άμεση επίπτωση του πολέμου για πολλούς ανθρώπους εκτός της ζώνης σύγκρουσης είναι η αύξηση των τιμών των καυσίμων. Οι ταξιδιώτες βλέπουν επίσης ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Οι καταναλωτές ενδέχεται να πληρώσουν περισσότερο και για τρόφιμα, έπιπλα ή άλλα αγαθά που μεταφέρονται με φορτηγά που χρησιμοποιούν ντίζελ.

Ωστόσο, το αργό πετρέλαιο δεν χρησιμοποιείται μόνο ως καύσιμο. Μετατρέπεται επίσης σε χημικές ουσίες, κεριά, έλαια και άλλα παράγωγα που βρίσκονται σε πλήθος καθημερινών προϊόντων, ιδιαίτερα σε πλαστικά και καουτσούκ. Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως στη συσκευασία. Με τις διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου να συνεχίζονται για όγδοη εβδομάδα, το αυξημένο κόστος παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε ακριβότερα προϊόντα για τους καταναλωτές.

Ο Venegas, με 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των παιχνιδιών, δήλωσε ότι προς το παρόν απορροφά τις αυξήσεις, αλλά αναμένει να αυξήσει τις τιμές έως τις αρχές του 2027, αν ο πόλεμος συνεχιστεί για ακόμη 3 έως 6 μήνες.

Από το πετρέλαιο στα ρούχα

Περίπου το 85% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου αφορά καύσιμα, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται σε καταναλωτικά προϊόντα. Το αργό πετρέλαιο αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες, οι οποίοι μετατρέπονται σε μικρότερα χημικά στοιχεία, τα πετροχημικά.

Έξι βασικά πετροχημικά (αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο, βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλένια) αποτελούν τη βάση για πλαστικά και συνθετικά υλικά όπως το νάιλον και ο πολυεστέρας, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πλήθους προϊόντων.

Τα υλικά αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους παραγωγής. Για παράδειγμα, σε ένα πουκάμισο, τα υλικά αντιστοιχούν περίπου στο 27%-30% του συνολικού κόστους, ενώ η εργασία στο 10%-30%.

Το ντόμινο των αυξήσεων

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για αρκετούς μήνες, οι αυξήσεις θα εξαπλωθούν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στον κλάδο των υποδημάτων, περίπου το 70% των συνθετικών υλικών βασίζεται σε πετροχημικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 1,5% έως 3% στις τιμές των παπουτσιών μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή το φθινόπωρο. Οι τιμές των υλικών για πολυεστερικά υφάσματα έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά, ανεβάζοντας το κόστος παραγωγής κάθε ενδύματος κατά 10 έως 15 σεντς.

Επιπλέον πιέσεις για τις επιχειρήσεις

Ορισμένες επιχειρήσεις προσπαθούν να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος. Η Lisa Lane, ιδρύτρια της Rinseroo, αύξησε τις παραγγελίες της από την Κίνα πριν από νέα αύξηση τιμών 30%. Παράλληλα εξετάζει τρόπους μείωσης δαπανών, χωρίς να αυξήσει άμεσα τις τιμές για τους καταναλωτές.

Άλλες εταιρείες, όπως η Gentell, που παράγει ιατρικά προϊόντα (επιδέσμους κ.ά.), σχεδιάζουν αυξήσεις έως και 15% στις τιμές τους, καθώς τα κόστη τους έχουν αυξηθεί περίπου κατά 20%.

Παρότι τέτοια προϊόντα είναι απαραίτητα και η ζήτηση παραμένει σταθερή, υπάρχει αβεβαιότητα για το αν οι τιμές θα μειωθούν όταν σταθεροποιηθεί η αγορά πετρελαίου.

«Στο παρελθόν έχω δει να μειώνονται τα κόστη μεταφοράς, αλλά ποτέ τις τιμές των πρώτων υλών», είπε χαρακτηριστικά.



