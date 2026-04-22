Χατζηθεοδοσίου: Θετικά τα μέτρα, πρέπει να επανεξεταστεί η μείωση έμμεσων φόρων

Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ως «ανάχωμα» απέναντι στην επέλαση της ακρίβειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σίγουρα θα δώσουν μία σημαντική «ανάσα» σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, όπως ανέφερε, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, η αύξηση της οικονομικής στήριξης σε χαμηλοσυνταξιούχους και άλλους ευάλωτους συμπολίτες μας, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, η περαιτέρω στήριξη του αγροτικού κόσμου μέσω της επιδότησης στην αγορά λιπασμάτων, η αύξηση του αριθμού των ενοικιαστών που θα ωφεληθούν με την επιστροφή ενός ενοικίου, θα προσφέρουν πολύτιμη ανακούφιση στην προσπάθεια των νοικοκυριών να αντέξουν στις πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, θα συμβάλουν και στην κίνηση της αγοράς, η οποία είναι υποτονική εξαιτίας της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών.

«Κρίνουμε, επίσης, θετικά το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Όσο για το μέτρο σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών, θα μπορούσε να υπάρξει μία νέα ρύθμιση 120 δόσεων που πραγματικά θα έδινε μία ουσιαστική βοήθεια στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους και μάλιστα χωρίς κάποιο δημοσιονομικό κόστος», τόνισε.

«Εμείς, ως Επιμελητήριο επιμένουμε πως η σημερινή δύσκολη κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί κατά πολύ αν η κυβέρνηση προχωρούσε -έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα- στη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κυρίως σε τρόφιμα. Πρόκειται για μέτρα που έχουν υιοθετηθεί και από άλλα κράτη, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος που βρίσκομαι σήμερα», επεσήμανε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

«Αυτό που βλέπω, λοιπόν, είναι ότι αυτή η μείωση του ΦΠΑ έχει περάσει στην αγορά και έχει στηρίξει τον καταναλωτή αλλά και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Προτείνω, λοιπόν, στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να ξαναδούν αυτό το θέμα και να προχωρήσουν στη μείωση των έμμεσων φόρων, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Μπορεί να φέρει αποτελέσματα και να δούμε επιτέλους μία συγκράτηση των τιμών», κατέληξε ο πρόεδρος του ΕΕΑ.

Φωτ.: ΕΕΑ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

