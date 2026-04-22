Παραμένει «κακοδιάθετη» η γερμανική οικονομία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε αναμένεται να παρουσιάσει μειωμένες προβλέψεις ανάπτυξης για το 2026, λόγω του ζοφερού κλίματος στη γερμανική οικονομία.

Οι καφεκοπτείες στη Γερμανία αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες, με πληθώρα πτωχεύσεων καταλόγου, λόγω της έλλειψης προσωπικού, υψηλού κόστους εργασίας και πολύπλοκης γραφειοκρατίας.

Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για αναφορές και στατιστικά στοιχεία επιβαρύνουν επιπλέον τις επιχειρήσεις, οδηγώντας σε ανάγκη απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού για τη διαχείρισή τους.

Ο φρεσκοκαβουρδισμένος καφές στο καφεκοπτείο στο Βερολίνο με το άρωμά του γεμίζει τον χώρο. Για τους λάτρεις του καφέ, αυτός θα ήταν ο παράδεισος. Οι οικονομικές συνθήκες, ωστόσο, δεν είναι ιδανικές, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης, Αντρέας Γκιστ. Ως πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Καφεκοπτείων, βλέπει έναν αυξανόμενο αριθμό πτωχεύσεων και κλεισίματος επιχειρήσεων. Οι λόγοι είναι πολλαπλοί: έλλειψη προσωπικού, περίπλοκη γραφειοκρατία και, λόγω του αυξανόμενου κόστους, περιθώριο κέρδους που δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει τα έξοδα. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και επομένως το κόστος εργασίας, είναι πολύ υψηλά.

Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας

Και μετά υπάρχει η γραφειοκρατία. «Μου κοστίζει χρήματα να απασχολώ ένα ειδικό «για θέματα γραφειοκρατίας» εδώ. Αλλά τον χρειάζομαι. Όλες οι απαιτήσεις για αναφορές και στατιστικά στοιχεία αυξάνονται συνεχώς», επισημαίνει ο επιχειρηματίας.



Η μείωση της γραφειοκρατίας είναι ένας από τους διακηρυγμένους στόχους της γερμανικής κυβέρνησης. Εξίσου σημαντική είναι η «ενίσχυση της γερμανικής οικονομίας», όπως αναφέρεται στη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού. Ωστόσο, κορυφαία ινστιτούτα οικονομικών ερευνών πρόσφατα μείωσαν σημαντικά τις προβλέψεις τους για το τρέχον έτος. Η γερμανική κυβέρνηση πιθανότατα θα αναγκαστεί να παραδεχτεί το ίδιο δεδομένων των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν. Όλα δείχνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη θα είναι λιγότερο ισχυρή από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.



Αλλά για αυτό δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι εξωτερικές συνθήκες, λέει ο Πέτερ Λάιμπινγκερ, επικεφαλής της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), στο ZDF: «Για χρόνια, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η παραγωγή στη Γερμανία συρρικνώνεται, όπου η γερμανική βιομηχανία - η ραχοκοκαλιά της γερμανικής οικονομίας - βρίσκεται υπό τεράστια πίεση».

Ελπίζοντας σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση

Όπως πολλοί άλλοι επιχειρηματικοί παράγοντες, ο Λάιμπινγκερ ελπίζει σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί μεγάλη μεταρρύθμιση: «Αυτό που βλέπουμε είναι αποσπασματικό, αλλά χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συνδέσει την πολιτική της μοίρα με την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων, και συγκεκριμένα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων».



Ωστόσο, τόσο μέσα στην επιχειρηματική κοινότητα όσο και στην πολιτική δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το πώς ακριβώς θα πρέπει να μοιάζουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Η επιχειρηματική κοινότητα δείχνει πάντως ενωμένη στην απόρριψή της απέναντι στην ιδέα της κυβέρνησης σχετικά με το μπόνους των 1.000 ευρώ που θα επιτρέπει στις εταιρείες να πληρώνουν πλέον τους υπαλλήλους τους αφορολόγητα.

«Πού είναι οι ιδέες για τον μετασχηματισμό;»

Στην «Ημέρα του Μέλλοντος για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» πριν από μια εβδομάδα, τα σχέδια του συνασπισμού προκάλεσαν ένα ξέσπασμα οργής από τον Κρίστοφ Άλχαους, επικεφαλής της ένωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Είναι εξωφρενικό να παρουσιάζεται μια τέτοια ιδέα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός. Αυτό που απαιτεί από την κυβέρνηση είναι αξιοπιστία από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τερματισμό της δημόσιας ανταλλαγής αντικρουόμενων απόψεων μεταξύ των εταίρων του συνασπισμού: «Πού είναι η ιδέα για τον οικονομικό μετασχηματισμό; Αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεδριάζει για δύο εβδομάδες όπως κάνουν για μια παπική εκλογή, και λευκός καπνός θα εμφανιστεί μόνο όταν συμφωνήσουν σε μια ιδέα».



Ο Γκιστ από το καφεκοπτείο είναι επίσης απογοητευμένος από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Είναι μια πικρή κατάσταση, επειδή εκτός από την οικονομική, υπάρχει τώρα ανησυχία ότι η κατάσταση αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. «Δεν είναι μια καλή κατάσταση», προσθέτει και όχι μια κατάσταση που οι περισσότεροι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι θα αλλάξει γρήγορα.



Πηγή: ARD

Πηγή: Deutsche Welle

