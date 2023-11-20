Μονιμοποιούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς και τον τουρισμό, παρατείνονται για έξι μηνες έως τον Ιούνιο στον καφέ και τα ταξί.

Αντίθετα επανέρχεται στο 24% ο συντελεστής ΦΠΑ στα αναψυκτικά που παρέχονται από καταστήματα εστίασης.

Οι σχετικές προβλέψεις περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στον προϋπολογισμό 2024 ο οποίος κατατίθεται αύριο στη Βουλή.

Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2024 μονιμοποιούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για:

Μεταφορές: Καλύπτει εισιτήρια των δρομολογίων με τρένο, μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και τις μεταφορές με συνδυασμό οδικών, εναέριων και θαλάσσιων μέσων. Επιμέρους ο μειωμένος συντελεστής 13% για τα κόμιστρα των ταξί παρατείνεται για έξι μήνες έως το τέλος Ιουνίου 2024.

Τουριστικό πακέτο: Στο τιμολόγιο διαµονής µε πρωινό ή με ημιδιατροφή επιβάλλεται ΦΠΑ 13%. Για τη διαµονή µε πλήρη διατροφή μόνο το 5% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Το υπόλοιπο 95% επιβαρύνεται με 13%. Για τη διαµονή µε το σύστηµα all-inclusive στο 90% της ενιαίας τιµής επιβάλλεται ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή 13%.

Πολιτισμό: Τα εισιτήρια του κινηματογράφου επιβαρύνoνται με μειωμένο συντελεστή.

Όσον αφορά στον καφέ και τα ροφήματα τα οποία σερβίρονται από επιχειρήσεις εστίασης, το μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ παρατείνεται για ακόμα έξι μήνες ενώ στα σερβιριζόμενα από επιχειρήσεις εστίασης αναψυκτικά, ο ΦΠΑ επανέρχεται στο 24%.

Πηγή: skai.gr

