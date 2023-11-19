Ανανεώνουν την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία και τα ελληνικά assets οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι και τα τοποθετούν υψηλά στις επενδυτικές τους επιλογές. Η υψηλή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα, δύο τουλάχιστον, χρόνια - και πολύ μεγαλύτερη από την Ευρωζώνη - η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η πλήρης επαναφορά της κανονικότητας στις τράπεζες είναι τα βασικά σημεία στα οποία στηρίζονται οι θετικές εκτιμήσεις των ξένων οίκων.

Θετικές είναι οι τελευταίες εκθέσεις των ξένων για τα ελληνικά ομόλογα. Long θέσεις στα "καλής ποιότητας" κρατικά ομόλογα της περιφέρειας της ευρωζώνης όπως τα ελληνικά, συστήνει στους επενδυτές να τηρήσουν, η Goldman Sachs.

Θέση long στα 10ετή ελληνικά ομόλογα έναντι των ιταλικών δήλωσε ότι παίρνει η JP Morgan. Η αξιολόγηση της Fitch για την Ελλάδας την 1η Δεκεμβρίου θα είναι κρίσιμη, με την JP Morgan να βρίσκει ως ελκυστικό σημείο εισόδου την τρέχουσα απόδοση των ελληνικών 10ετών.

Η Citi σημειώνει ότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα και η Fitch να δώσει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα. Αυτό σημαίνει πως τέσσερις από τους πλέον πέντε οίκους τους οποίους αναγνωρίζει η ΕΚΤ - καθώς η Scope Ratings προστέθηκε πριν μερικές ημέρες στο γκρουπ αυτό - θα βαθμολογούν την Ελλάδα με investment grade ήδη από το 2023.

Κατά τη Citi μάλιστα, η δημοπρασία της Τετάρτης για την επανέκδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου, αποτελούσε μία σημαντική επενδυτική ευκαιρία.

Το θετικό κλίμα επιβεβαιώθηκε με την επιτυχή επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου με την απόδοση να διαμορφώνεται στα 3,76% έναντι 4,34% στην προηγούμενη έκδοση της 18ης Οκτωβρίου. Το Δημόσιο βγήκε στις αγορές με στόχο την άντληση 200 εκατ. και με τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται σε 933 εκατ.

Το Χρηματιστήριο

Ως ξεχωριστό story διαρθρωτικής ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές αναφέρει την Ελλάδα η HSBC, τηρώντας στάση overweight τόσο για την οικονομική πορεία της χώρας, όσο και για τις ελληνικές μετοχές, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αποτελεί έναν από τους προτιμώμενους επενδυτικούς προορισμούς. Στο περιβάλλον των αναδυόμενων αγορών, οι ελληνικές μετοχές και ειδικά οι ελληνικές τράπεζες, αποτελούν από τα μεγαλύτερα stories του επόμενου διαστήματος, τη στιγμή που έχουν και πολύ ελκυστικές αποτιμήσεις.

Η JP Morgan προτείνει σύσταση overweight σύσταση για την Ελλάδα από τις αναδυόμενες αγορές, με σύσταση οverweight για τις ελληνικές τράπεζες, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές είναι ακόμη σε υψηλό discount σε σχέση με τις τράπεζες της ευρωζώνης, με δεδομένο τον υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων τους.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορεί να ανέλθει κατά περίπου 10% έως τις 1.325 μονάδες μέχρι το 2024 προβλέπει η Goldman Sachs, ενώ αναφέρεται σε υψηλή μερισματική απόδοση της τάξης του 6%, που είναι από τα υψηλότερα επίπεδα, μετά την Κολομβία (9%), την Τσεχία (8%) και τη Χιλή (7%), γεγονός που καθιστά την εγχώρια αγορά, ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες αναδυόμενες αγορές.

Ο δείκτης αποτίμησης P/E για το Χρηματιστήριο διαμορφώνεται στο 6,8x, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται πως θα ενισχυθούν κατά 8% κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Υψηλότερα της μέσης εκτίμησης των ξένων αναλυτών τοποθετεί την ανάπτυξη της Ελλάδας η UBS. Οι προβλέψεις της μιλούν για ανάπτυξη 3% στην Ελλάδα το 2024 (έπειτα από 3% και το 2023), κινούνται δηλαδή κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς.

Οι τράπεζες

Ιδιαίτερα ισχυρά χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι και δίνουν τιμές- στόχους για τις τραπεζικές μετοχές πολύ υψηλότερες από τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι ελληνικές τράπεζες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις σύμφωνα με την JP Morgan και δίνει σύσταση overweight και υψηλές τιμές - στόχους. Για την Εθνική και τη Eurobank, δίνει τιμές -στόχους στα 8,10 ευρώ και στα 2,60 ευρώ, αντιστοίχως και για την Alpha Bank τα 2,20 ευρώ.

Το γ' τρίμηνο του 2023 ήταν άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, σχολιάζει η Deutsche Bank, χάρη στα υψηλότερα του αναμενόμενου βασικά έσοδα. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές οι κεφαλαιακές θέσεις ενισχύθηκαν και η κερδοφορία παρέμεινε ισχυρή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Deutsche Bank δίνει τιμή στόχο στα 2 ευρώ και σύσταση buy για την Alpha Bank, για την Εθνική 7,1 ευρώ και σύσταση Hold και για την Πειραιώς 3,3 ευρώ και σύσταση Hold.

Ιδιαίτερα θετικό θεωρεί το γ' τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες ο αμερικανικός οίκος Goldman Sachs, υποστηρίζοντας πως υπάρχει σημαντική μακροπρόθεσμη αξία. Δίνει σύσταση Βuy για την Εθνική και την Πειραιώς, Neutral για τη Eurobank, με τις τιμές στόχους για τις μετοχές τους να διαμορφώνονται για την Εθνική στα 8,40 ευρώ (+49,7%), για την Πειραιώς στα 4,20 ευρώ (+43,8%) και τη Eurobank στα 1,90 ευρώ (+22,6%).

Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών διαπραγματεύονται με discount έως 26% σε όρους P/TBV, με βάση τις εκτιμήσεις του 2024, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλάδο και με discount 5%, και σε όρους p/e (με βάση εκτιμήσεις του 2024), σύμφωνα με την Εθνική Χρηματιστηριακή, η οποία τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξέπεμψαν ισχυρή εικόνα και στο γ' τρίμηνο του 2023. Επιπλέον, η ποιότητα του ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται με τον μέσο δείκτη NPE να μειώνεται κατά 57 μ.β., λόγω των οργανικών ενεργειών καθώς και των πωλήσεων NPE. Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν σταθερά τα κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους, τα οποία μπορούν να συνεχίσουν να επενδύονται σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης.

Ξένοι επενδυτές

Την ίδια ώρα, όμως οι ξένοι επενδυτές ήταν πωλητές στο Χ.Α και τον Οκτώβριο για έβδομο συνεχή μήνα. Πραγματοποίησαν εκροές ύψους 20,15 εκατ. κατά το μήνα Οκτώβριο, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εισροές 20,15 εκατ. Είχαν προηγηθεί εκροές 60,98 εκατ. τον Σεπτέμβριο, 79,80 εκατ. τον Αύγουστο, 97,16 εκατ. τον Ιούλιο, 190,85 εκατ. τον Ιούνιο, 95,46 εκατ. τον Μάϊο και εκροές 72,54 εκατ. τον Απρίλιο. Συνολικά οι εκροές στο τελευταίο επτάμηνο ανέρχονται σε 616,94 εκατ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πρώτο τρίμηνο του έτους οι ξένοι επενδυτές είχαν βάλει "φρέσκο" χρήμα 267 εκατ. ευρώ, προεξοφλώντας κυρίως την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδα από την Ελλάδα.

Η αποχώρηση κάποιων ξένων επενδυτών έχει να κάνει σε σημαντικό βαθμό με την αναμενόμενη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα και τα χαρτοφυλάκια που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές αποσύρονται σταδιακά από το Χ.Α. Την ίδια ώρα πολλά funds δεν μπορούν να επενδύσουν όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί αντιμετωπίζουν το τεχνικό κώλυμα .Τα κεφάλαια που επενδύουν σε χώρες με επενδυτική βαθμίδα, βάσει του καταστατικού τους, θα πρέπει να περιμένουν έναν, ίσως και δύο επίσημα αναγνωρισμένους Οίκους, να εντάξουν την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας JP Morgan, ότι οι Αμερικανοί επενδυτές έχουν μικρή σχετικά έκθεση στο Χ.Α, και αναζητούν ευκαιρίες για την είσοδό τους στις ελληνικές μετοχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.