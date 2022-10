Μητσοτάκης στο Bloomberg: Η Ρωσία έχει εργαλειοποιήσει την ενέργεια - Επιβάλλεται το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου Οικονομία 10:44, 03.10.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

«Δεκαπέντε κράτη μέλη έχουν εκφράσει καθαρά την υποστήριξή τους για την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές. Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο της αγοράς φυσικού αερίου» τονίζει στο άρθρο του ο πρωθυπουργός.